Si avvicina il conferimento Cermec in Retiambiente, approvato il contratto transitorio

La sindaca Arrighi: «Si tratta di un accordo strategico che ci consente ora di poter aprire un tavolo per finalizzare il conferimento»

[2 Gennaio 2023]

Anche la Giunta comunale di Carrara, come informa oggi la sindaca Arrighi, ha firmato il contratto transitorio – sottoscritto anche da Ato costa, Comuen di Massa, Retiambiente e Cermec – per consentire la prosecuzione in deroga della gestione da parte Cermec dell’impianto di gestione rifiuti sito nella zona industriale apuana.

Cermec è infatti la società interamente partecipata dai Comuni di Massa e Carrara dedita all’economia circolare, che sta portando avanti un piano industriale che ne cambierà completamente il volto: se ad oggi l’attività è incentrata prevalentemente sulla gestione tramite Tmb dei rifiuti indifferenziati, presto il polo industriale sarà incentrato attorno a un biodigestore anaerobico, ovvero un impianto in grado di ricavare nuova materia (compost) ed energia (biometano) dai rifiuti organici raccolti in modo differenziato.

In questo contesto, dal 2021 Retiambiente rappresenta invece il gestore unico – anch’esso interamente pubblico – dei servizi d’igiene urbana per i Comuni che rientrano nell’Ato Toscana costa, dove per suo conto sono attive le Società operative locali (Sol) sui vari territori interessati.

«Si tratta di un accordo strategico che ci consente ora di poter aprire un tavolo per finalizzare il conferimento di Cermec a Retiambiente – spiega Arrighi – È stato un lavoro lungo e complicato che ha richiesto un grande impegno, ma che credo ci abbia portato a redigere un contratto transitorio che rappresenta una base solida per partire».