Si amplia la dirigenza della nuova Multiutility della Toscana

Simonetta Iarlori è la nuova direttrice del settore Risorse umane e Organizzazione, mentre Demetrio Mauroè stato scelto per ricoprire la carica di direttore finanziario

[16 Marzo 2023]

La Multiutility della Toscana, sbocciata a gennaio dalla fusione per incorporazione in Alia di Acqua toscana, Consiag e Publiservizi, dopo aver nominato il proprio cda sta proseguendo nella definizione delle figure dirigenziali: oggi sono stati annunciati due nuovi ingressi.

Si tratta di Simonetta Iarlori, come direttrice del settore Risorse umane e Organizzazione, e di Demetrio Mauro, scelto per ricoprire la carica di direttore finanziario; in entrambi i casi si tratta di professionisti con già una solida esperienza alle spalle nei rispettivi ambiti di competenza.

Iarlori, laureata in fisica teorica, ha iniziato la sua carriera come ricercatrice ma arriva adesso dall’esperienza di Chief People organization & Trasformation officer di Leonardo, preceduta da quella di Chief Operating officer in Cassa depositi e prestiti.

Mauro, invece, si è formato in finanza internazionale alla Luiss di Roma e alla Columbia University di New York, maturando poi nel ruolo di Cfo all’interno di Acea; ad oggi è anche docente in risk management and compliance nell’ambito del master in Corporate finance alla Luiss.