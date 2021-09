L’iniziativa per il biennio 2021-2022, al momento in via sperimentale

Servizio civile ambientale al via, il Governo stanzia 20 milioni di euro

FacciamoEco: «Siamo lieti che i ministri della Transizione ecologica Cingolani e per le Politiche giovanili Dadone abbiano colto il valore della nostra proposta»

[1 Settembre 2021]

Un servizio civile ambientale adeguatamente retribuito per i giovani per coniugare la lotta al dissesto idrogeologico, la cura del territorio e l’adattamento al mutamento climatico con la formazione, esperienze di lavoro per le nuove generazioni e la diffusione di una cultura della prevenzione.

È quanto proponiamo al Governo da marzo e che finalmente ad agosto è arrivato, seppur in via sperimentale.

Siamo lieti che i ministri della Transizione ecologica Cingolani e per le Politiche giovanili Dadone abbiano colto il valore della nostra proposta e che abbiano firmato un protocollo d’intesa per la promozione di un “Servizio civile ambientale e per lo sviluppo sostenibile”.

Istituto che prevede, nell’ambito del Servizio civile universale, programmi e progetti finalizzati alla rivoluzione verde e alla transizione ecologica finanziati con 20 milioni per il biennio 2021-2022. Qualora i fondi per il 2021 non dovessero essere impiegati interamente, visto che si parte avendo superato abbondantemente la metà dell’anno, chiediamo che il loro utilizzo sia prorogato al 2022 e che superato il primo biennio di sperimentazione il Servizio civile ambientale diventi una misura sistemica a sostegno di transizione ecologica, giovani, territorio e occupazione.

i deputati di FacciamoEco Cecconi, Fioramonti, Fusacchia, Lombardo e Muroni