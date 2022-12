L’appuntamento (anche online) per martedì 20 dicembre

Seeds, all’Università di Ferrara nuovo workshop sulla decarbonizzazione

Focus sul ruolo dell’efficienza energetica e sul nuovo mercato europeo delle emissioni dedicato ai trasporti

[6 Dicembre 2022]

L’Università di Ferrara torna ad offrire un prestigioso palcoscenico per il nuovo workshop di Seeds, il centro di ricerca interuniversitario di cui anche l’Ateneo fa parte, offrendo a giovani ricercatori l’occasione di comunicare i risultati del proprio lavoro.

Nel workshop del 20 dicembre saranno protagoniste come key speaker Francesca Gambarotto dall’Università degli Studi di Padova, che interverrà nel corso della mattinata, e Silvana Dalmazzone all’Università degli Studi di Torino, il cui intervento è previsto nel pomeriggio.

Gambardotto si concentrerà sul ruolo dell’efficienza energetica nella transizione ecologica, proponendo una visione sistemica sul tema. Come spiega l’Agenzia internazionale per l’energia (Iea) nel suo ultimo report in materia, pubblicato nei giorni scorsi, nell’anno in corso gli investimenti globali nell’efficienza energetica hanno raggiunto i 560 miliardi di dollari (+16% rispetto al 2021), offrendo un contributo importante anche sotto il profilo della sostenibilità economica: senza le azioni di efficienza energetica messe in campo a partire dal 2000, quest’anno la bolletta energetica sarebbe stata più alta del 15%.

Dalmazzone invece proporrà un focus sull’estensione dell’Eu-Ets al comparto dei trasporti: il pacchetto Fit for 55%, ovvero l’insieme delle proposte avanzate dalle istituzioni europee per raggiungere gli obiettivi di decarbonizzazione al 2030, prevede infatti la creazione di un nuovo sistema di scambio delle quote di emissione dedicato agli edifici e al trasporto su strada, per ridurre le emissioni di questi settori del 43% entro il 2030 (rispetto al 2005).

Il workshop Seeds è aperto al pubblico, ed possibile registrarsi al seguente link: https://lnkd.in/d56tG6yf