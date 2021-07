Andrà in onda venerdì 20/7 alle 21.30

Scapigliato, torna lo speciale di Granducato Tv: focus sull’innovazione per la sostenibilità

La società di Rosignano Marittimo attiva nell’economia circolare sta mettendo a rete le competenze diffuse in Toscana per promuovere lo sviluppo sostenibile locale

[29 Luglio 2021]

Dopo il successo del primo speciale dedicato da Granducato Tv a Scapigliato srl, l’emittente televisiva locale manderà in onda un bis incentrato ai progetti più innovativi che la società – soggetta a direzione e coordinamento del Comune di Rosignano Marittimo – sta portando avanti nel campo dell’economia circolare: l’appuntamento è per domani venerdì 20 luglio, a partire dalle 21.30.

Lo sviluppo sostenibile del resto non è solo innovazione tecnologica, ma senza di essa sarebbe impossibile anche solo provare a conciliare il rispetto dei limiti ambientali con il benessere socio-economico: «L’umanità non tornerà nelle caverne o, piuttosto, agli alberi», per dirla con il padre nobile della bioeconomia Nicholas Georgescu-Roegen.

Per questo Scapigliato si prefigge di continuare a migliorare in termini di sostenibilità ambientale facendo leva sull’innovazione, come spiegherà il presidente di Scapigliato Alessandro Giari.

Ma l’innovazione non è un processo autoreferenziale: porta anzi i suoi migliori frutti quando si gioca su un campo allargato, mettendo a rete le competenze scientifiche a disposizione sul territorio. Competenze che in Toscana non mancano di certo, e che Scapigliato punta a valorizzare per promuovere innanzitutto lo sviluppo sostenibile locale.

La panoramica sui progetti d’innovazione in corso a Scapigliato – dall’Internet of Things per la captazione del biogas di discarica al vermicompostaggio per il trattamento di sottovaglio e digestato, fino alla ricerca applicata per dare vita alla “Fabbrica del futuro” – offrirà dunque al contempo l’occasione per scoprire alcune delle eccellenze toscane in fatto d’innovazione in campo ambientale.

Oltre agli esperti di Scapigliato, lo speciale di Granducato Tv darà così voce a veri e propri pilastri della ricerca toscana – come il Cnr e la Scuola superiore Sant’Anna di Pisa –, ma anche a realtà in rampa di lancio come Bioexplosion, Exe ed Ecol studio. Un’occasione preziosa per esplorare in quale direzione si va sviluppando l’economia circolare toscana.