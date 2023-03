Sasso Pisano, da Enel 700mila euro per rendere più resiliente e digitale la rete elettrica

Il sindaco Ferrini: «Il cospicuo investimento consentirà di ridurre sensibilmente disservizi e problematiche, un risultato importantissimo per tutta i cittadini»

[10 Marzo 2023]

Castelnuovo Val di Cecina è uno dei soli 6 Comuni (tutti toscani, tutti geotermici) targati da Legambiente come 100% rinnovabili nell’intera Italia centrale e del sud: qui le centrali geotermiche gestite da Enel green power producono non solo elettricità da fonte rinnovabile, ma alimentano anche la rete di teleriscaldamento locale.

Del resto a Castelnuovo la geotermia è di casa da sempre, come mostrano le terme etrusco-romane del Bagnone nella frazione di Sasso Pisano. Una vocazione all’uso sostenibile dell’energia che si rinnova continuamente, da ultimo con l’investimento annunciato oggi da Enel distribuzione – la società del gruppo Enel che gestisce la rete elettrica di media e bassa tensione – proprio nell’area di Sasso Pisano, dove i lavori inizieranno lunedì 13 marzo.

I tempi e le modalità dell’intervento sono stati condivisi con l’Amministrazione comunale, e comprendono sia il completo rinnovo di 4 cabine secondarie in un’ottica di digitalizzazione (per il telecontrollo e l’automatizzazione delle porzioni di reta elettrica sottese alle cabine stesse), sia la sostituzione di 5 km di conduttori con nuovo cavo elicord.

Le operazioni dovranno essere effettuate in orario giornaliero per ragioni di sicurezza e, a partire dalla prossima settimana, richiederanno alcune interruzioni temporanee del servizio elettrico; gli utenti verranno informati anche attraverso affissioni, con il dettaglio dei numeri civici coinvolti, nelle zone interessate.

Tali interventi si inseriscono in un più ampio progetto che prevede in totale investimenti da 700mila euro, per il potenziamento e la resilienza delle reti: con queste risorse E-Distribuzione realizzerà nell’abitato di Sasso una richiusura in anello, ovvero un sistema che collega trasversalmente più linee e che, in caso di disservizio a una di esse, isola automaticamente il tratto di rete danneggiato per erogare immediatamente elettricità dalle linee elettriche di riserva, cosiddette controalimentanti.

«Esprimo soddisfazione per questo importante intervento di E-Distribuzione – commenta il sindaco di Castelnuovo, Alberto Ferrini – perché in tal modo si renderà più efficiente il sistema di distribuzione elettrica nella frazione di Sasso Pisano. Il cospicuo investimento dell’azienda elettrica, che avviene a seguito di un operazione analoga già realizzata a Castelnuovo alcuni anni orsono, consentirà di ridurre sensibilmente disservizi ed eventuali problematiche e rappresenta pertanto un risultato importantissimo per tutta i cittadini».