San Zeno apre le porte dell’economia circolare: 400 studenti in vista all’impianto

Lasagni: «Il nostro interesse è farlo conoscere perché è al servizio della collettività, visto che i suoi proprietari sono i Comuni della Valdichiana, del basso Casentino, Arezzo»

[13 Dicembre 2022]

Sono ripartite le visite al polo di San Zeno (AR) “Zero spreco”, gestito dalla partecipata pubblica Aisa impianti, dove sono presenti impianti essenziali – dal termovalorizzatore alla linea di compostaggio – per chiudere il ciclo di gestione rifiuti; un ruolo che continuerà a crescere in importanza, visti i nuovi investimenti che hanno già ottenuto il via libera della Regione Toscana.

Una realtà di proprietà pubblica, che apre al pubblico le sue porte proprio per farsi conoscere meglio dalla cittadinanza e per avvicinarla ulteriormente ai principi dell’economia circolare.

«Finalmente Zero spreco riparte con le sue attività, iniziamo dai più piccoli ma non ci fermeremo qui, ripartiremo presto anche con il progetto della ‘Gara dei cervelli’, lanciato prima del Covid-19 – spiega Marzio Lasagni, dg di Aisa impianti – Il nostro interesse è far conoscere l’impianto, perché è di tutti, è pubblico, è al servizio della collettività, visto che i suoi proprietari sono i comuni della Valdichiana, del basso Casentino, Arezzo».

Oggi e domani quattrocento bambini e ragazzi della scuola d’infanzia, della primaria e delle scuole medie sono impegnati in attività e giochi: due mattinate di cucina, musica, teatro e laboratori.

«Questi bambini sono particolarmente piccoli, ed è chiaro che si fa un lavoro a misura della loro età ma basato sulla consapevolezza che quello che si getta nel cestino non sparisce magicamente», commenta Marco Chioccioli, dirigente scolastico dell’Istituto IV Novembre di Arezzo. «Noi cerchiamo in tutti i modi di avvicinare i bambini anche se molto piccoli ai temi della salute e dell’ambiente, perché imparare da piccoli è diverso che da adulti», aggiunge suor Anna Fiorentino dell’Istituto Suore Stigmatine di Arezzo.

Ma proprio sugli adulti occorre saper insistere, perché se i bambini saranno al centro dell’economia circolare di domani, oggi quel ruolo spetta ai loro genitori e parenti più grandi.

Per questo nel pomeriggio di mercoledì 14 sarà il turno degli adulti, nello specifico professionisti della sanità e ingegneri, impegnati in un convegno dal titolo “L’importanza della comunicazione nell’ambito della salute e dell’ambiente”, in programma alle ore 15.00. Un incontro valido per il riconoscimento di crediti formativi a cui sarà possibile partecipare sia in presenza che online collegandosi al portale di “Zero spreco”.

L. A.