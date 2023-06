«Le attività avvengano sempre in totale trasparenza nei confronti di tutti i cittadini»

Rosignano Marittimo, una delegazione del Comune in visita al Polo di Scapigliato

Oltre al sindaco Donati e all’assessore all’Ambiente Brogi, dal Consiglio comunale hanno partecipato Becherini (M5S), Biasci (Lega), Carafa (PD) e Sermattei (PD)

[26 Giugno 2023]

Porte aperte per l’Amministrazione comunale di Rosignano Marittimo al Polo impiantistico di Scapigliato, gestito dall’omonima società, interamente pubblica e soggetta a direzione e controllo proprio del Comune.

«In un’ottica di piena apertura e trasparenza verso il proprio territorio di riferimento, Scapigliato nei giorni scorsi ha rivolto un invito ufficiale alla Giunta e a tutti i Consiglieri del Comune di Rosignano Marittimo per visitare il Polo impiantistico», spiegano dalla società.

A rispondere all’invito – e a varcare i cancelli del Polo, lo scorso sabato – è stata una delegazione composta da forze politiche di maggioranza e minoranza: il sindaco Daniele Donati, l’assessore all’Ambiente Vincenzo Brogi, la presidente del Consiglio comunale Michela Sermattei (PD) e i consiglieri Elisa Becherini (M5S), Roberto Biasci (Lega) e Tommaso Carafa (PD).

La delegazione ha così avuto l’opportunità di discutere sulla strategia aziendale e valutare direttamente il funzionamento di tutti i principali impianti presenti nel Polo impiantistico, destinati sia all’avvio a riciclo sia al recupero di energia dai rifiuti, oltre che allo smaltimento in sicurezza delle frazioni non recuperabili.

I visitatori, inoltre, hanno colto l’occasione per avanzare direttamente domande e richieste di approfondimento in merito agli investimenti previsti dal Piano industriale, posto in essere da Scapigliato per rendere sempre più sostenibile la gestione dei rifiuti sul territorio, nell’ottica indicata dalla gerarchia europea di riferimento.

In qualità di società interamente pubblica, Scapigliato ha infine «ribadito la volontà di mantenere un costante filo diretto coi rappresentanti dell’Amministrazione comunale, garantendo così che le attività condotte all’interno del Polo avvengano sempre in totale trasparenza nei confronti di tutti i cittadini».