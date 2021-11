Rosignano Marittimo, da Comune e Scapigliato altri 23 alberi per la Giornata nazionale

La maggioranza andrà a sostituire quelli caduti a seguito della tromba d’aria del 2020

[12 Novembre 2021]

Dopo gli sforzi messi con la campagna Scapigliato alberi da oltre 200mila olivi – di cui 15mila già assegnati dopo solo un mese – e alle piantumazioni degli anni scorsi, la società attiva nell’economia circolare assieme al Comune di Rosignano Marittimo torna in campo per celebrare coi fatti la Giornata nazionale degli alberi che cade il prossimo 21 novembre.

Nel 2020 la pandemia rese impossibile il coinvolgimento della cittadinanza, mentre quest’anno è possibile tornare a celebrare la Giornata nazionale degli alberi – nata nel 2013 con l’obiettivo di sensibilizzare la cittadinanza sull’importanza che le piante rivestono per la vita dell’uomo e per l’ambiente – in maniera collettiva.

L’Amministrazione comunale, in collaborazione con Scapigliato srl – spiegano nel merito dal Comune di Rosignano Marittimo – pianterà 2 aceri e un caprino nei pressi della scuola primaria “Pertini” di Castelnuovo della Misericordia venerdì 19 novembre alle ore 9.00 e alle ore 11.00 presso Villa Pertusati a Rosignano Marittimo. Il giorno successivo, sabato 20 novembre, alle ore 10.00 in via Veneto a Rosignano Solvay, saranno piantati 20 lecci, che andranno a sostituire i pini caduti a seguito della tromba d’aria del 2020».