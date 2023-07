Rosignano, lo Sportello energia di Scapigliato cambia sede

Ogni anno nel Polo impiantistico vengono prodotti oltre 20 GWh di elettricità da fonte rinnovabile (biogas), a disposizione di cittadini e imprese del territorio con sconti in bolletta dal 20% al 100% della componente energia

[28 Luglio 2023]

Dalla località Le Morelline a via della Cava 48, all’altezza dello svincolo per Castiglioncello di via Lungomonte: a partire da lunedì 31 luglio cambia sede lo storico Sportello energia di Scapigliato, offrendo un nuovo punto di riferimento per il territorio di Rosignano Marittimo.

Uno spazio completamente rinnovato, messo a disposizione dalla società per tutti i clienti e i cittadini interessati al progetto di Scapigliato Energia, che continua a crescere anno dopo anno.

Sono ormai sempre più numerose le famiglie e le imprese locali che hanno scelto di usufruire dell’energia rinnovabile proveniente dal Polo impiantistico di Scapigliato, per garantirsi elettricità conveniente dal punto di vista sia ambientale, sia economico.

Ogni anno Scapigliato produce oltre 20 GWh di elettricità generata da biogas: una fonte rinnovabile, in quanto proveniente dalla biodegradazione degli scarti organici presenti nella discarica per rifiuti non pericolosi, quanto basta per soddisfare i consumi di circa 30mila cittadini.

Grazie alla collaborazione con E.CO. Energia Corrente, che è braccio operativo di Cre (Consorzio per le risorse energetiche scpa), una realtà consortile nazionale per la fornitura di energia senza fini di lucro, dal 2019 Scapigliato mette a disposizione quest’energia per gli abitanti della Val di Fine, attraverso il contratto Scapigliato Energia.

I residenti nei Comuni di Rosignano Marittimo, Orciano Pisano, Santa Luce e Castellina Marittima possono così soddisfare la propria domanda di elettricità attingendo ad una fonte rinnovabile, e garantendosi al contempo un importante sconto in bolletta.

Per massimizzare le ricadute positive legate allo sviluppo dell’economia circolare, Scapigliato Energia garantisce infatti uno sconto in bolletta dal 20% al 100% della componente energia in bolletta – che impatta per circa la metà sul costo della stessa –, in base alla distanza del cliente dal Polo impiantistico: maggiore è la vicinanza, più alto è lo sconto.

Per garantire la sicurezza e la privacy dei cittadini, Scapigliato ricorda che nessun addetto della società si recherà a domicilio dei clienti come dei potenziali utenti. Tutte le informazioni utili in merito a Scapigliato Energia possono essere richieste direttamente al relativo Sportello, presso la nuova sede.

I nuovi orari di apertura al pubblico dello Sportello energia prevedono l’apertura dal lunedì al venerdì 9.00-12.30, e il lunedì, il martedì e il giovedì anche dalle 15.00 alle 18.00.

Per ulteriori informazioni è sempre possibile contattare lo sportello via email, all’indirizzo info.energia@scapigliato.it, o telefonicamente allo 0586-03.23.23.