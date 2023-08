Rosignano avanza sulla mobilità elettrica, attive 9 colonnine di ricarica Scapigliato

L’elettricità rinnovabile da biogas, prodotta ogni giorno nel Polo impiantistico, diventa un’ulteriore opportunità di sviluppo sostenibile per il territorio

[9 Agosto 2023]

Lo sviluppo di un’infrastruttura di ricarica è essenziale per favorire la diffusione dei veicoli elettrici, e adesso anche Rosignano Marittimo è pronto per fare spazio alla mobilità sostenibile.

Si è infatti concluso l’iter di installazione, allaccio e attivazione di 9 delle 10 colonnine di ricarica realizzate da Scapigliato in convenzione con l’Amministrazione comunale di Rosignano Marittimo – per la colonnina di Nibbiaia manca solo l’allaccio da parte di Enel –, che ha sostenuto fortemente la realizzazione di questo progetto.

In questo modo l’elettricità rinnovabile da biogas, che viene prodotta ogni giorno nel Polo impiantistico di Scapigliato, diventa un’ulteriore opportunità di sviluppo sostenibile per il territorio.

L’iniziativa si colloca nel solco del Green deal europeo, che prevede l’azzeramento delle emissioni di CO2 per auto e furgoni immatricolati a partire dal 2035: in quest’ottica i veicoli elettrici rappresentano un’importante opportunità per contrastare la crisi climatica e abbattere l’inquinamento atmosferico, rendendo più salubre l’aria che respiriamo.

Nel primo semestre del 2023 i punti di ricarica ad uso pubblico sono cresciuti dell’80% in tutta Italia, rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente, anche se molte aree restano ancora da coprire. Per ampliare la possibilità di accedere alla ricarica elettrica, Scapigliato ha invece installato le colonnine su tutto il territorio comunale di Rosignano Marittimo.

Le stazioni di ricarica, ognuna delle quali dotata di 2 prese standard Tipo2 da 22kW, sono infatti presenti a Castelnuovo della Misericordia (Parcheggio pubblico lungo SP del Vaiolo), Castiglioncello (Via Gorizia); Gabbro (Parcheggio pubblico in Via delle Capanne); Nibbiaia (Parcheggio pubblico lungo la SP 11); Rosignano Marittimo (via Eduardo De Filippo); Rosignano Solvay (Piazza Monte alla Rena, Via della Repubblica, Via della Costituzione nei pressi del Centro culturale “Le Creste”, e Via dell’Energia in località Le Morelline); Vada (Piazza Garibaldi).

Tutti i cittadini, residenti e turisti, hanno libero accesso alle colonnine, con a disposizione molteplici modalità di ricarica. Per chi è già cliente di “Scapigliato Energia” o lo diventerà il vantaggio è doppio, in quanto entro quest’anno può ritirare gratuitamente una tessera promozionale contenente 2.000 kWh di ricarica gratuita: quanto basta per percorrere col proprio veicolo elettrico circa 13mila km a emissioni zero.

Per tutti gli altri, la ricarica può essere effettuata tramite una tessera RFID, da richiedersi gratuitamente online sul sito www.scapigliato.it alla pagina “Colonnine di ricarica per veicoli elettrici”; con l’app ECO E-Mobility scaricabile su smartphone da AppStore o Google Play Store, che consente la ricarica anche presso tutte le colonnine sul territorio nazionale interoperabili con E.CO–Neogy; tramite carta di credito, seguendo le istruzioni del codice QR presente in ogni stazione di ricarica.

Per maggiori informazioni è possibile rivolgersi allo sportello “Scapigliato Energia” (tel. 0586-03.23.23 / info.energia@scapigliato.it) in Via della Cava 48, aperto dal lunedì al venerdì con orario 9-12.30, e il lunedì, il martedì e il giovedì anche dalle 15 alle 18.