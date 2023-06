Confermato Alberto Irace come ad, Nicola Ciolini alla vicepresidenza

Rinnovato il cda di Alia – Multiutility Toscana, è Lorenzo Perra il nuovo presidente

«Ci aspettano 3 anni fondamentali per la costituzione della più grande società delle utility della nostra regione»

[16 Giugno 2023]

La Multiutility della Toscana, ovvero la società sbocciata a gennaio dalla fusione per incorporazione in Alia di Acqua toscana, Consiag e Publiservizi – per riunire sotto un’unica regia la gestione dei servizi pubblici toscani – ha un nuovo consiglio di amministrazione.

L’assemblea degli azionisti di Alia-Multiutility Toscana ha scelto infatti di puntare su Lorenzo Perra come nuovo presidente e su Nicola Ciolini – finora presidente della società – come vice, confermando invece Alberto Irace nel ruolo di amministratore delegato.

«Ringrazio i soci per la nomina alla presidenza di Alia – Multiutility Toscana. Da oggi – dichiara a caldo Perra (a destra nella foto, ndr) – inizia la mia esperienza in questa importante società, ci aspettano 3 anni fondamentali per la costituzione della più grande società delle utility della nostra regione».

Un mondo che l’economista Perra conosce già molto bene: la sua carriera nel mondo dei servizi pubblici locali inizia esattamente vent’anni fa come responsabile delle attività di ricerca e dei progetti di Cispel Confservizi Toscana, per poi proseguire con ruoli prestigio come la docenza all’Università di Firenze di Economia pubblica e Teoria della regolazione, l’esperienza come dg dell’Ato Toscana centro e infine quella come presidente (dal 2019) di Publiacqua, preceduta dall’incarico come assessore al Bilancio e alle Partecipate del Comune di Firenze.

«Oggi – conclude Irace – si compie un importante atto di rinnovo del consiglio di amministrazione, che integra le realtà coinvolte nel processo di costruzione di un’unica società di gestione dei servizi pubblici locali del settore ambiente, energia e acqua. Stiamo rispettando il cronoprogramma e proseguiremo nei prossimi mesi in questa attività sempre con maggiore impegno, e speriamo di poter arrivare velocemente al traguardo finale».