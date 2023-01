Rinnovabili, nel 2022 la sola Enel ha installato più impianti dell’Italia intera

Bernabei: «Nonostante le difficoltà di un anno caratterizzato da conflitti geopolitici e dall’inasprirsi del contesto macroeconomico, Enel green power si conferma leader globale»

[30 Gennaio 2023]

L’Italia continua ad arrancare nella corsa alle rinnovabili, nonostante le competenze industriali maturate nel settore siano tra le migliori al mondo, con le imprese nazionali che continuano a macinare record, come mostra il caso di Enel green power.

Nel 2022 la sola Egp ha infatti costruito 5.223 MW di nuova capacità rinnovabile (comprensivi di 387 MW di accumuli), un dato che supera l’intera potenza rinnovabile entrata in esercizio nello stesso anno all’interno dei patri confini (3.036 MW).

Questi 5.223 MW sono sufficienti a produrre circa 13 TWh l’anno, evitando l’immissione in atmosfera di circa 9 milioni di tonnellate di CO2, oltre a evitare l’acquisto di 2,9 miliardi di metri cubi di gas; si tratta di nuovi impianti costruiti in Europa (1.137 MW, principalmente in Italia e Spagna), America latina (1.364 MW, principalmente in Cile e Brasile), America del nord (1.985 MW, principalmente Usa) ma anche in Africa, Asia e Oceania (737 MW).

«Nel 2022 Enel green power si conferma leader globale nel settore delle rinnovabili – commenta l’ad, Salvatore Bernabei – Nonostante le difficoltà di un anno caratterizzato da conflitti geopolitici e dall’inasprirsi del contesto macroeconomico, continuiamo a crescere con l’obiettivo ambizioso di raggiungere 75 GW di capacità rinnovabile e sistemi di accumulo al 2025, assicurando una particolare attenzione alla sicurezza, alle persone e all’ambiente che ospita i nostri impianti. Nei prossimi mesi intensificheremo anche l’impegno di Enel green power nella filiera industriale: la fabbrica di moduli fotovoltaici 3Sun a Catania diventerà una Gigafactory già a partire da luglio 2024, con l’incremento della sua capacità produttiva annua dagli attuali 200 MW a 3 GW».

Nel frattempo Enel, che si conferma «il più grande operatore privato al mondo nel settore delle rinnovabili», con gli impianti costruiti nel 2022 ha raggiunto circa 59 GW di capacità rinnovabile, compresi i sistemi di accumulo. Di questi, in Italia Egp gestisce circa 14,7 GW di impianti rinnovabili incluse le batterie, e ha prodotto nel 2022 circa 18,3 TWh, di cui: 12 TWh da idroelettrico, 1,3 TWh da eolico e solare, e 5 TWh da geotermico.

Performance che continuano a progredire: in aggiunta ai 5.223 MW costruiti nel 2022, Egp ha raggiunto un record anche in termini di nuova capacità rinnovabile in costruzione al 31 dicembre 2022 – con 67 impianti per un totale di circa 7.200 MW, inclusi 900 MW di batterie –, e segnato un record in termini di energia prodotta nell’anno da fonti rinnovabili, con circa 124 TWh totali (di cui 65,9 TWh da eolico e solare, 52 TWh da idroelettrico e 6 TWh da geotermico).