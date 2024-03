Rinnovabili e paesaggio, come cambia il valore delle case vicino alle pale eoliche

L’impatto è notevolmente più piccolo per i generatori eolici installati di recente, e diminuisce significativamente nel tempo dopo la loro installazione

[20 Marzo 2024]

Tra le principali barriere non tecnologiche che si frappongono alla transizione energetica ci sono le sindromi Nimby (non nel mio cortile) e Nimto (non nel mio mandato elettorale), che riguardano tutte le fonti rinnovabili: l’eolico non sfugge alla regola.

Un nuovo studio pubblicato su Pnas da un team internazionale di scienziati, tra cui ricercatrici e ricercatori del Cmcc, del Potsdam institute for climate impact research (Pik) e dell’Università della California a Berkeley getta nuova luce su questo tema cruciale, andando a indagare come la visibilità delle pale eoliche impatta sul valore delle abitazioni.

«Questa situazione è un classico problema del tipo ‘Not in my backyard’, che porta a estesi dibattiti politici sulla crescita delle energie rinnovabili – spiega Wei Guo, ricercatrice Cmcc ed Eiee, prima autrice dello studio – Nel quadro generale della situazione, la soluzione economica consiste nel trovare un equilibrio tra i benefici ambientali globali delle energie rinnovabili e gli impatti locali sulle comunità vicine».

Prendendo in esame un set di dati completo che copre la maggior parte delle vendite di abitazioni negli Stati Uniti dal 1997, lo studio mostra che la visibilità di una turbina eolica a meno di 2 km può ridurre il valore di una casa fino all’8%. Al contempo, l’effetto diminuisce drasticamente con la distanza (a 8 km l’impatto è quasi nullo) e col tempo (l’impatto è minore per le turbine installate di recente e diminuisce «significativamente» nel corso degli anni dopo l’installazione).

«A 8 chilometri di distanza, un generatore eolico appare grande circa come una compressa di aspirina allungata di fronte a voi, e a questa distanza non influisce realmente su ciò che le persone pensano che valgano le loro case», commenta Guo.

La perdita di valore totale per tutte le case negli Stati Uniti con vista su turbine eoliche si traduce in un calo di 24,5 miliardi di dollari Usa. Anche se si tratta di una perdita significativa, rappresenta una frazione relativamente piccola se confrontata con il valore totale di tutte le abitazioni negli Stati Uniti (oltre 45.000 miliardi di dollari nel 2022).

«Concludiamo che anche se le case vicine ai generatori eolici possono perdere valore a causa del loro impatto sul paesaggio, gli impatti sono solo una piccola parte nell’insieme di tutte le case, e ci aspettiamo che diventino ancora meno problematici in futuro – afferma Guo – Questo progetto si pone all’avanguardia della comprensione di come l’energia rinnovabile influisca sulle comunità locali. È come mettere un nuovo paio di occhiali per guardare come l’energia eolica influisce sulla vita e sulle case delle persone».

Un piccolo prezzo da pagare considerando che l’energia eolica offre un’alternativa pulita ai combustibili fossili, contribuendo così alla riduzione dell’inquinamento atmosferico e alla lotta contro il cambiamento climatico.