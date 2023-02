Rinnovabili, dalla Bei 50 mln di euro ad Asja per realizzare impianti al sud e nelle isole

Investimenti previsti su eolico e fotovoltaico in Basilicata, Campania, Sardegna e Sicilia: 9 impianti produrranno energia sufficiente a soddisfare il consumo di 190mila famiglie

[16 Febbraio 2023]

Nell’ambito di una garanzia offerta dal programma InvestEu, la Banca europea degli investimenti (Bei) ha concesso alla società Asja ambiente Italia 50 mln di euro per co-finanziare 9 impianti rinnovabili – tra eolico e fotovoltaico – in Basilicata, Campania, Sardegna e Sicilia.

In totale si parla di installare nuova capacità per 238 MW, da mettere in esercizio entro il 2027: una volta pronti, gli impianti produrranno 460 GWh di energia all’anno, equivalente al consumo energetico annuo di 190.000 famiglie italiane.

«Accelerare la transizione verde in tutta Europa è una priorità assoluta – commenta il Commissario europeo per l’Economia, Paolo Gentiloni – Sono lieto che, con questo accordo, InvestEu contribuirà a sfruttare il vento e il sole in Basilicata, Sardegna e Sicilia per fornire energia pulita e rinnovabile a migliaia di famiglie in Italia».

In concreto, il prestito della Bei contribuirà a sviluppare e cofinanziare la costruzione di nove impianti di piccole e medie dimensioni nel settore delle energie rinnovabili, come la costruzione di due parchi eolici in Basilicata e Campania, il repowering di un parco eolico in Sicilia, e la costruzione di sei progetti fotovoltaici situati in Basilicata, Sicilia e Sardegna. Tutti insieme permetteranno di «evitare la dispersione in atmosfera di cinque milioni di tonnellate di CO2 nei prossimi 20 anni», dettaglia il presidente di Asja, Agostino Re Rebaudengo.

I benefici sono molteplici, abbracciando sia il necessario percorso di decarbonizzazione del mix energetico nazionale sia quello della sicurezza energetica, con le conseguenti ricadute in termini di mitigazione del caro bollette.

«Operazioni come quella firmata con Asja dimostrano il forte impegno della Bei a favore della produzione di energia rinnovabile, per contribuire alla lotta contro il cambiamento climatico e agli obiettivi del Green deal», conclude la vicepresidente Bei Gelsomina Vigliotti.