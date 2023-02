Rinnovabili, al via la nuova edizione del premio giornalistico Anev

C’è tempo fino al 28 febbraio per inviare le candidature, in palio premi per 2.500 euro

[15 Febbraio 2023]

L’Associazione nazionale energia del vento (Anev) torna a valorizzare la cultura dell’ambiente attraverso la produzione di energia pulita da fonte rinnovabile eolica, premiando i giornalisti che meglio hanno trattato questo aspetto, mettendo in luce esempi virtuosi di comunicazione con la XI edizione del premio giornalistico Anev Giuseppe Pasqualicchio – Energie del vento 2023.

Come sempre il premio è dedicato al fondatore della Lucky Wind, imprenditore che in più campi ha dimostrato lungimiranza ed avvedutezza nello sviluppo delle attività intraprese, sempre finalizzate al servizio della collettività, nel rispetto dell’uomo e dell’ambiente, fu tra i primi ad investire nel settore dell’energia eolica in Italia.

Quest’anno potranno candidarsi al premio i lavori giornalistici prodotti tra il 1/11/2022 e il 28/02/2023, che si siano particolarmente distinti per il valore scientifico, culturale e sociale nel comunicare l’energia eolica, evidenziando la valenza ambientale della produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile, in funzione del risparmio energetico, della sostenibilità e della lotta ai cambiamenti climatici.

In totale sono otto le categorie in gara: carta stampata (quotidiani o periodici), tv, radio, internet, under 20, fotografia, brevi video e illustrazioni. Senza distinzione di categoria, al 1° servizio ritenuto particolarmente rappresentativo verrà assegnato un premio in denaro pari a 1.000,00 €; al 2° e al 3° un premio ciascuno di € 500,00 e un premio di € 500,00 riservato al vincitore “under 20”, per un totale in premi pari € 2.500,00.

Per maggiori informazioni è possibile consultare liberamente il bando qui. Dalla redazione di greenreport, cui Anev ha scelto di assegnare il suo premio nel 2018, i migliori auguri a tutti i concorrenti.