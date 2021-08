L’appuntamento è per giovedì 5 agosto alle 19, ai Giardini Pro patria

Rimateria, che sta succedendo? Il sindaco di Piombino convoca un’assemblea pubblica

Ferrari: «Il fallimento della società Rimateria ha cambiato profondamente la situazione, per questo abbiamo sentito l’esigenza di raccontarne i dettagli»

[3 Agosto 2021]

A oltre due anni di distanza dall’interruzione delle assemblee pubbliche che Rimateria organizzava mensilmente, stavolta è il Comune di Piombino a convocarne una per illustrare alla cittadinanza il proprio punto di vista sull’evoluzione societaria, dopo il fallimento ufficializzato a maggio.

«Il fallimento della società Rimateria ha cambiato profondamente la situazione, per questo abbiamo sentito l’esigenza di raccontarne i dettagli così che i cittadini la possano conoscere e comprendere: solo così si può avere un’opinione chiara. La partecipazione e la trasparenza sono i cardini di questa amministrazione ma, purtroppo, la pandemia ci ha privati per molto tempo della possibilità di riunirci e trattare insieme i temi cruciali per la città: adesso è il momento di tornare a confrontarci di persona, sempre in sicurezza», dichiara il sindaco Francesco Ferrari.

In passato era direttamente Rimateria – che vede(va) nel Comune di Piombino il socio pubblico più importante – a organizzare mensilmente un incontro aperto con la cittadinanza, una tradizione inaugurata con la presidenza Caramassi che era arrivata a contare oltre 40 assemblee pubbliche prima dell’interruzione nell’estate 2019 (dunque ben prima della crisi sanitaria da Covid-19) nell’attesa che venissero rinnovati i vertici societari. A spuntarla fu la candidatura di Francesco Pellati, avanzata dal Comune di Piombino con Ferrari sindaco, e da allora le assemblee pubbliche si sono interrotte.

Ma adesso il sindaco osserva che «la vicenda Rimateria è un tema complesso e che preoccupa la città. Per questo ho deciso di spiegare personalmente ai cittadini le evoluzioni delle ultime settimane e fornire i chiarimenti necessari». L’appuntamento è per giovedì 5 agosto alle 19, ai Giardini Pro patria.