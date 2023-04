Rifiuti, verso il gruppo Iren il 36,56% della lucchese Sistema Ambiente

Il Comune di Lucca avrebbe potuto esercitare il diritto di prelazione, ma ha deciso di non farlo

[20 Aprile 2023]

Oltre un terzo delle azioni di Sistema Ambiente, la partecipata pubblica che si occupa dei servizi di raccolta rifiuti e igiene urbana nel territorio lucchese, potrebbe presto essere acquistata da una – ben più grande – partecipata pubblica: il gruppo Iren.

Ad oggi al Comune di Lucca, socio di maggioranza (63,36%) di Sistema Ambiente tramite Lucca Holding, si affianca ancora formalmente la Daneco impianti di Roma (36,56%), società che però nel mentre è fallita. E proprio in sede fallimentare Iren ha fatto pervenire l’unica offerta di acquisto per la partecipazione in Sistema Ambiente.

Il Comune avrebbe potuto esercitare il diritto di prelazione ma, come spiegato ieri dal sindaco nella commissione consigliare per le partecipate, ha deciso di non farlo; avrebbe altrimenti perso la clausola di salvaguardia che permetterà a Sistema Ambiente di restare fuori dal perimetro del gestore unico dei servizi d’igiene urbana nell’Ato costa (Retiambiente) fino al 2029. Per essere ufficializzata, la vendita delle azioni a Iren dovrà comunque attendere le tempistiche del tribunale fallimentare.

Poi, per i prossimi sei anni, Iren dovrebbe dunque rappresentare il nuovo socio industriale di Sistema Ambiente, portando in dote solidità finanziaria – nell’ultimo anno gli investimenti a livello nazionale sono cresciuti del 56%, e saliranno a 10,5 mld di euro al 2030 – e know-how; al gruppo spetterà la nomina del nuovo amministratore delegato, mentre il Comune ha già annunciato di riservarsi la scelta del nuovo direttore generale tramite bando pubblico.

Al contempo, Iren continuerà ad accrescere la sua area d’influenza in Toscana, finora ancorata soprattutto all’area sud della regione tramite le partecipazioni societarie all’interno di realtà attive nell’economia circolare come Sei Toscana, Sienambiente, Produrre Pulito, Tb, Futura e Csai, oltre alla storica presenza maturata nel ciclo idrico della costa toscana con Asa.