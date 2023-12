Rifiuti, Sei Toscana ha una nuova vicedirettrice generale

Fabbrini: «La professionalità e l’esperienza di Fantacci potranno contribuire in modo significativo al percorso di crescita e consolidamento che la società ha intrapreso»

[20 Dicembre 2023]

Sei Toscana, il gestore unico dei servizi d’igiene urbana nei 104 Comuni dell’Ato sud, ha una nuova vicedirettrice generale: Daniela Fantacci (nella foto).

Pratese, con una lunga esperienza gestionale nel settore ambientale, energetico e dei servizi pubblici locali, la manager è stata appena nominata dal Cda di Sei Toscana; fino ad oggi ha ricoperto il ruolo di direttrice Strategy & business development per il gruppo Estra Holding, dove ha coordinato anche le operazioni di fusione e acquisizione.

«La professionalità e l’esperienza di Fantacci potranno contribuire in modo significativo al percorso di crescita e consolidamento che la società ha intrapreso negli ultimi anni», commenta il presidente di Sei Toscana, Alessandro Fabbrini.

La società sta infatti attuando un piano industriale d’investimenti dal valore di 150 mln di euro per un arco di tempo quinquennale, con un obiettivo primario che prevede di portare la raccolta differenziata a oltre il 70% (nel corso del 2022 il dato è cresciuto dell’1,91%, arrivando a quota 55,24%).

«L’obiettivo degli amministratori, del management e di tutti i dipendenti di Sei Toscana – argomenta Fabbrini – è quello di mettere a disposizione dei cittadini e dell’intero sistema territoriale e istituzionale della Toscana del sud servizi sempre più efficaci ed efficienti, in linea con quanto indicato nel piano industriale dell’azienda. Sono convinto che Sei Toscana abbia il know how e le professionalità adatte per svolgere un ruolo da protagonista nelle importanti sfide ambientali che abbiamo davanti. Un saluto e un ringraziamento vanno a Marco Bianchini per il prezioso lavoro svolto negli ultimi anni».