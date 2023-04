Al Comune di Pontedera oltre 1,2 milioni di euro

Rifiuti, nell’ultimo anno Ecofor ha più che raddoppiato l’utile di esercizio

Signorini: «Gettate le basi per sviluppare il settore della produzione e commercializzazione di energia elettrica da biogas»

[3 Aprile 2023]

Ecofor service, la società a partecipazione pubblica fondata nel 1996 come costola di Geofor per la gestione e smaltimento di rifiuti speciali nel pontederese, ha chiuso il bilancio 2022 con un utile netto pari a 5,9 mln di euro.

Nell’ultimo anno i conferimenti in discarica di rifiuti speciali non pericolosi si sono fermati a 203mila ton – a fronte di spazi per 240mila t annue, come da autorizzazione in vigore –, un dato simile a quello del 2021, nonostante gli utili in forte crescita (+120% rispetto ai circa 3 mln di euro del 2021). Un risultato di grande rilievo anche in termini di ricadute per le casse dei soci pubblici: al Comune di Pontedera (cui fa capo il 28% del capitale sociale), andranno oltre 1,2 mln di euro.

«L’esercizio appena concluso ha registrato un incremento sostenuto nelle forniture di materie prime e semilavorati, con conseguenti ripercussioni sulle produzioni manifatturiere e dunque nella filiera di riferimento», spiega l’ad Rossano Signorini nelle dichiarazioni riportate dall’Ansa.

Al contempo «si sono gettate le basi per sviluppare il settore della produzione e commercializzazione di energia elettrica da biogas con la prospettiva di creare valore aggiunto per l’azienda e per tutto il tessuto produttivo del territorio. Gli impianti di Ecofor service producono circa 14.000 MWh un quantitativo sufficiente a soddisfare il fabbisogno di tutta l’area industriale di Gello».

La captazione del biogas di discarica, prodotto naturalmente da una risorsa rinnovabile – gli scarti biodegradabili tra i rifiuti gestiti – rappresenta infatti un gas ricco di metano, che può mettere a disposizione del territorio un’importante quantità di energia rinnovabile, riducendo al contempo gli impatti climalteranti del polo impiantistico.

Nel frattempo il gruppo Forti, proprietario di circa due terzi del capitale sociale di Ecofor service, ha espresso la volontà di reinvestire il 50% della quota di competenza in un finanziamento soci a sostegno delle linee di business, analogamente alla scelta già operata per l’esercizio 2021.