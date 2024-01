Rifiuti, l’Ato Toscana costa è pronto alla nomina del direttore generale

Alle 12 di lunedì 29 gennaio prenderà al via l’assemblea dell’Ambito territoriale dei Comuni costieri

[25 Gennaio 2024]

L’Ato Toscana costa, ovvero l’Ambito territoriale ottimale costituito dai Comuni delle province di Livorno (Val di Cornia esclusa), Lucca, Massa Carrara e Pisa, sta per ufficializzare la nomina del prossimo direttore generale.

Ormai dal 2020 tale incarico è ricoperto ad interim da Alessandro Mazzei, già direttore generale dell’Autorità idrica toscana (Ait) – una scelta arrivata dopo il pensionamento del predecessore Franco Borchi –, e nell’estate scorsa l’Ato ha avviato le procedure di selezione che possono dirsi ormai concluse.

Per le 12 di lunedì 29 gennaio è stata infatti convocata l’assemblea dell’Autorità per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani nell’Ambito territoriale ottimale (Ato) Costa, e tra i punti all’ordine del giorno spicca proprio la nomina del dg, oltre alla presentazione del report sulle attività di controllo sul territorio svolte nell’anno 2023.

In questi anni sotto la guida di Mazzei, le performance messe a segno nell’Ato costa in termini di gestione rifiuti sono migliorate in modo sensibile, a partire dal dato sulla raccolta differenziata che è passato dal 65,74% del 2020 al 70,27% del 2022 (l’anno più recente con dati certificati da Arrr), portando il territorio costiero a primeggiare sul resto della toscana (dato medio 2022 65,68%).

Sarà possibile assistere all’assemblea sul canale YouTube dell’Ato, qui: https://www.youtube.com/channel/UCt0–aLiDM6b4AESdmoUt6w