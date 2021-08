Rifiuti, è Marco Giunti il nuovo amministratore unico di Rea spa

Si è tenuta ieri l’assemblea che ha definito il nuovo assetto della società operativa locale di Retiambiente

[11 Agosto 2021]

Dopo le improvvise dimissioni del Consiglio d’amministrazione di Rea spa, società operativa locale (Sol) di Retiambiente – il gestore unico dei servizi d’igiene urbana dell’Ato Toscana costa –, si è tenuta ieri l’assemblea che ha definito il nuovo assetto societario.

L’assemblea ha nominato l’avvocato Marco Giunti come nuovo amministratore unico di Rea, dopo avervi individuato una «figura di elevata professionalità e competenza tecnica, capace di proseguire il programma già avviato per soddisfare le aspettative di tutti i Comuni del territorio servito e per raggiungere gli ambiziosi obiettivi di sviluppo della raccolta differenziata dei rifiuti urbani».

La storica azienda pubblica di Rosignano Marittimo per i servizi d’igiene urbana, oggi attiva su 13 Comuni dell’area, sta infatti lavorando per estendere la raccolta porta a porta sul territorio di competenza.

Nell’assemblea di ieri il socio unico Retiambiente ha preso atto «con rammarico delle dimissioni del consiglio di amministrazione ed ha formulato agli amministratori uscenti dr. Stefano Piccoli (presidente), dott.ssa Tiziana Agostini e dott.ssa Paola Trusendi, l’apprezzamento per il lavoro svolto nell’ultimo anno segnato dalla pandemia Covid e comunque in un contesto reso difficile da debolezze pregresse».

L’avvocato Giunti, a cui il cda di Retiambiente guidato da Daniele Fortini formula i migliori auguri di buon lavoro, incontrerà già oggi il presidente uscente per il necessario passaggio di consegne.