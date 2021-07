Ciolini: «Facciamo anche noi la nostra parte per stimolare comportamenti virtuosi»

Rifiuti e inciviltà, Alia: 3.480 ore di lavoro l’anno per pulire i cestini vandalizzati

Al via una nuova campagna per promuovere il senso civico e le abitudini che possono contribuire a migliorare il decoro urbano

[8 Luglio 2021]

Quella verso l’economia circolare è una transizione in primis culturale, che coinvolge direttamente i cittadini e parte da un concetto semplice: rispetta la tua città. Che non è a caso è anche il claim della nuova campagna promossa da Alia, il gestore unico dei servizi d’igiene urbana nell’Ato Toscana centro.

Si tratta di un’iniziativa esplicitamente rivolta alla cittadinanza e tesa a promuovere il senso civico, la convivenza civile e le abitudini che possono contribuire a migliorare il decoro urbano.

«Ogni giorno – spiegano da Alia – vengono impegnate 18 ore/uomo per pulire cestini e contenitori vandalizzati e 2 automezzi, per un totale di 3480 ore di lavoro all’anno, 250 barattoli di vernice per 3 passaggi su ogni contenitore da ripristinare. Questi sono soltanto alcuni dei numeri evidenziati nella campagna che aiutano a quantificare il lavoro quotidiano, tempo, impegno e risorse utili a riparare i danni causati da comportamenti poco civili ed a salvaguardare la bellezza del territorio, nei 58 comuni toscani».

La campagna al via oggi, sui profili social aziendali, utilizzerà dunque immagini per illustrare quanto i gesti, che danneggiano i cestini ed arredi urbani, possono costare a tutta la collettività.

«Abbiamo raccolto l’appello delle Amministrazioni comunali, molto sensibili a questo tema – commenta il presidente di Alia, Nicola Ciolini – Facciamo anche noi la nostra parte per stimolare comportamenti virtuosi nei cittadini che permettano, assieme all’impegno quotidiano dell’azienda, di garantire il decoro dei territori. Per questo abbiamo pensato ad una campagna sui canali social, veicolo di informazione oggi per tante generazioni».