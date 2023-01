Rifiuti da imballaggio, dal ministero dell’Ambiente via libera al consorzio Erion packaging

Formisano: «Siamo orgogliosi che il ministero dell’Ambiente e della sicurezza energetica abbia riconosciuto Erion packaging come sistema autonomo»

[24 Gennaio 2023]

A conclusione di un iter iniziato nel maggio 2021, il ministero dell’Ambiente ha ufficialmente riconosciuto il consorzio Erion packaging – che fa parte del sistema multi-consortile Erion – come sistema autonomo di gestione dei rifiuti di imballaggio.

In particolare, si tratta degli imballaggi primari, secondari e terziari in plastica, carta e legno impiegati sul mercato italiano dai produttori di apparecchiature elettriche ed elettroniche (Aee) e pile e accumulatori.

«Siamo orgogliosi che il ministero dell’Ambiente e della sicurezza energetica abbia riconosciuto Erion packaging come sistema autonomo. Questo importante traguardo non rappresenta per noi un punto di arrivo, ma una nuova spinta per promuovere un approccio innovativo nella gestione dei rifiuti di imballaggio – dichiara Claudio Formisano, presidente di Erion packaging – Come consorzio, continueremo a lavorare a stretto contatto con le istituzioni e tutti gli attori della filiera per dare il nostro contributo nel rendere il sistema più efficiente e circolare, ma soprattutto all’altezza delle sfide ambientali che il presente ci pone di fronte».