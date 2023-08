Rifiuti, a Firenze i cassonetti digitali si aprono con un’app: al via la versione pilota

Perra (Alia): «Aprilo! è uno strumento concepito nell’ottica di agevolare il corretto conferimento dei rifiuti da parte di residenti e turisti»

[10 Agosto 2023]

Per residenti e turisti, entrambi chiamati a fare una buona raccolta differenziata dei rifiuti, da oggi i cassonetti digitali presenti nel territorio comunale di Firenze potranno essere aperti con l’app Aprilo!

Si tratta di un nuovo strumento digitale lanciato in versione pilota da Alia, il gestore – interamente pubblico – dei servizi d’igiene urbana nella Toscana centrale.

«Aprilo! rappresenta un ulteriore implementazione digitale del progetto Firenze città circolare, che sta trasformando il modello di raccolta in città – commenta Lorenzo Perra, neo-presidente di Alia – È uno strumento concepito nell’ottica di agevolare il corretto conferimento dei rifiuti da parte di residenti e turisti e come avviene per tutte le app in fase lancio, sarà molto importante il contributo della customer experience per ottimizzarla e migliorarla ulteriormente».

La app, disponibile su Google play e App store in doppia lingua (italiano e inglese), una volta scaricata prevede due diversi tipi di profilo, uno per i residenti e uno per i turisti.

Può accedere al profilo residente chi vive e/o possiede un immobile con contratto Tari attivo; deve registrarsi nel profilo turista chi è di passaggio in città, oppure vi soggiorna per un periodo inferiore a 7 giorni.

Aprilo! può dunque essere scaricato ed utilizzato da tutti i fiorentini residenti in aree servite da cassonetto digitale, sia dalle 65.000 utenze che sono già in possesso di chiavetta A-pass, che dalle restanti 100.000 utenze in corso di attivazione. Nei prossimi mesi, infatti, le aree in trasformazione saranno Coverciano, San Jacopino, Novoli, Aretina ed a seguire Galluzzo, Soffiano, Firenze Nova e Piagge, Campo di Marte e Isolotto-Canova.

«Da oggi semplifichiamo la vita dei fiorentini: si potranno aprire i cassonetti con il cellulare, e non si dovranno più ritirare le chiavette presso i quartieri o i punti di distribuzione ma basterà scaricare l’app Aprilo!», aggiunge l’assessore comunale all’Ambiente, Andrea Giorgio.

Come funziona? Con pochi click permette la registrazione, associando, se residente, la chiavetta digitale (A-pass) al proprio profilo utente e, dopo il primo accesso, agevola lo sblocco dei contenitori. Avvicinando lo smartphone al cassonetto, con il bluetooth attivo, e scansionando l’apposito simbolo presente sul contenitore digitale, il cassonetto si sblocca. A questo punto, attivando la pedaliera o il coperchio è possibile aprire il contenitore ed effettuare il conferimento.

In caso di problemi, ad esempio in caso di mancato collegamento della chiavetta con l’app, è possibile contattare direttamente Alia (allo 800 888 333 da rete fissa, al 199 105105 da mobile, allo 0571 196 93 33 da fisso o mobile).

«Questa app – conclude Giorgio – sarà importante anche per la gestione dei rifiuti prodotti dai turisti, che in città rappresenta un problema specie in alcune zone, perché troveranno ai cassonetti dei QR code per scaricare l’app in inglese e avranno una chiavetta temporanea che dura 7 giorni. Non avranno più scuse, e speriamo che trattino così con più rispetto la città».