Rifiuta le cattive abitudini: da Sei Toscana al via la campagna contro le discariche abusive

Fabbrini: «Chi si comporta in modo scorretto, danneggia l’intera collettività. Non solo sotto l’aspetto ambientale ma anche economico visto, che i costi per rimediare a questi incivili comportamenti ricadono nella bolletta di tutti»

[26 Aprile 2023]

Stop sia all’abbandono di sacchi e rifiuti ingombranti – in strada o accanto alle postazioni di raccolta –, sia al non rispetto dei calendari di esposizione dei rifiuti nelle zone servite dal porta a porta, alimentando così la diffusione di micro-discariche abusive sul territorio.

Sono questi i tre comportamenti errati da parte dei cittadini che Sei Toscana, il gestore unico dei servizi d’igiene urbana nei 104 Comuni dell’Ato sud, ha deciso di mettere al centro della nuova campagna di comunicazione Rifiuta le cattive abitudini.

Un’iniziativa che nasce con l’obiettivo di sensibilizzare la comunità, evidenziando e combattendo l’abbandono dei rifiuti.

«Con la campagna di comunicazione – spiega il presidente di Sei Toscana, Alessandro Fabbrini – vogliamo innescare un meccanismo di disapprovazione sociale in grado di richiamare tutti ad una responsabilità collettiva. È necessario capire che, chi si comporta in modo scorretto, danneggia l’intera collettività. Non solo sotto l’aspetto ambientale e di decoro urbano, ma anche economico visto che i costi per rimediare a questi incivili comportamenti ricadono nella bolletta di tutti».

La campagna Rifiuta le cattive abitudini sarà veicolata su diversi canali (dai social sino alle affissioni stradali) e il format sarà messo a disposizione di tutti i Comuni dell’Ato, che potranno così utilizzarla sui propri territori.