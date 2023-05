C'è tempo fino al 21 maggio per partecipare

Ridurre i rifiuti per rilanciare l’economia: da Cospe il nuovo bando per il progetto CLIMA

L’obiettivo è promuovere l’economia circolare in Liguria e preferibilmente nel comune di Sestri Levante (GE)

[15 Maggio 2023]

Il progetto CLIMA, Cleaning Innovative Mediterranean Action: reducing waste to boost economies (finanziato con risorse del Programma europeo ENI CBC Med 2014-2020 “Mediterranean Sea Basin Programme”), offre un’opportunità per soggetti no profit e piccole aziende attive in Liguria per l’assegnazione di 1 sovvenzione a fondo perduto per iniziative che promuovano l’economia circolare.

CHIUSURA BANDO: 21/05/2023 23:59

Sarà messa a disposizione 1 sovvenzione fra i 4.000 e 5.000 euro per un progetto di 3 mesi di durata.

Per candidarsi scaricare il pacchetto dei documenti relativi al bando.

https://www.cospe.org/lavora-con-noi/bandi-e-avvisi/

