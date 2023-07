Relazione di previsione strategica Ue 2023: sostenibilità e benessere al centro

Ma mancano manodopera e competenze. Troppa disoccupazione giovanile e femminile e abbiamo e bisogno di lavoratori immigrati

[7 Luglio 2023]

La Commissione europea ha presentato la relazione di previsione strategica 2023 che analizza le modalità per «Porre la sostenibilità e il benessere della persona al centro dell’autonomia strategica aperta dell’Europa» e propone interventi concreti per farlo.

La Commissione Ue evidenzia che «L’Ue è impegnata in una transizione profonda e ambiziosa per realizzare nei prossimi decenni la neutralità climatica e la sostenibilità. Questa transizione alla sostenibilità sarà fondamentale per rafforzare l’autonomia strategica aperta dell’Ue, assicurarne la competitività a lungo termine, sostenerne il modello di economia sociale di mercato e consolidarne la leadership mondiale nella nuova economia a emissioni net zero. In questo percorso l’Ue dovrà superare diverse sfide, operando scelte che incideranno sulle società ed economie europee a un ritmo e su una scala inediti».

Secondo il vicepresidente della Commissione Ue per le relazioni interistituzionali e le prospettive strategiche, Maroš Šefčovič, «La relazione di previsione strategica 2023 cade proprio al momento giusto: la Commissione vi espone un’analisi orientata all’azione delle grandi sfide cui l’Unione dovrà far fronte nel percorso di transizione verso la sostenibilità. Nell’analisi trovano riscontro l’attenzione rivolta al benessere delle generazioni attuali e future e la necessità imperativa di preservare il pianeta. L’intento è quello di mantenere l’Europa in prima linea nella transizione verso la sostenibilità, facendo leva sul nostro modello peculiare di economia sociale di mercato e sulla nostra potenza commerciale nel mondo. Aiuteremo così l’Europa a rafforzare la leadership nel mondo e concreteremo la nostra capacità di stare in piedi da soli stringendo nel contempo solidi partenariati con gli altri – vale a dire l’autonomia strategica aperta dell’Europa.

La relazione 2023 passa in rassegna le sfide che attendono l’Ue nel percorso di transizione verso la sostenibilità nella sua duplice componente economica e sociale e fa alcuni esempi: In tutto il mondo l’evoluzione degli assetti geopolitici plasma l’opinione pubblica e l’azione dei governi, mettendo alla prova la cooperazione internazionale sulle grandi questioni globali, come i cambiamenti climatici o la transizione energetica; è necessario un modello economico nuovo, incentrato sul benessere della persona e sulla natura, dissociando la crescita economica dall’uso delle risorse e passando a una produzione e un consumo più sostenibili. Una percentuale che può toccare il 75 % delle imprese della zona euro dipende fortemente dalle risorse naturali. Le tre componenti economica, sociale e ambientale della sostenibilità sono connesse indissolubilmente; cresce la domanda di competenze adeguate a un futuro sostenibile. Per la competitività dell’UE sarà fondamentale la disponibilità di lavoratori dotati di competenze tecniche e trasversali adeguate: attualmente l’85 % delle imprese dell’Unione manca di personale con le competenze necessarie per accompagnare la duplice transizione verde e digitale; la transizione alla sostenibilità implica investimenti d’entità inedita, per i quali sarà indispensabile poter contare su risorse sufficienti provenienti sia dal settore pubblico che da quello privato.

La relazione indica 10 ambiti in cui occorre una risposta politica dell’UeE affinché la transizione verso la sostenibilità rimanga incentrata sul benessere della persona e della società: 1 Nuovo contratto sociale europeo, con rinnovate politiche di protezione sociale e un’attenzione particolare alla disponibilità di servizi sociali di alta qualità. 2 Approfondimento del mercato unico per promuovere un’economia resiliente a emissioni net zero, con particolare attenzione all’autonomia strategica aperta e alla sicurezza economica. 3 Aumento dell’offerta dell’Ue sulla scena mondiale per rafforzare la cooperazione con i partner fondamentali. 4 Sostegno all’evoluzione di produzione e consumo verso la sostenibilità, orientando la regolamentazione e promuovendo stili di vita equilibrati. 5 Evoluzione in una “Europa degli investimenti” mediante interventi pubblici per incentivare i flussi finanziari verso le transizioni. 6 Adeguamento dei bilanci pubblici alla sostenibilità grazie all’efficienza dell’imposizione e della spesa pubblica. 7 Ulteriore spostamento degli indicatori politici ed economici verso il benessere sostenibile e inclusivo, anche adeguando il PIL relativamente a diversi fattori. 8 Possibilità per tutti gli europei di contribuire alla transizione tramite una maggiore partecipazione al mercato del lavoro e l’enfasi sulle competenze future. 9 Rafforzamento della democrazia imperniando la formazione delle politiche sull’equità generazionale così da rafforzare il sostegno alle transizioni. 10 Integrazione della protezione civile con la “prevenzione civile” tramite il potenziamento dello strumentario dell’Ue in materia di preparazione e risposta.

La Commissione Ue ha anche presentato La relazione 2023 sull’occupazione e gli sviluppi sociali in Europa (ESDE) che rivela che, «Nel 2022, nonostante l’impatto dell’invasione russa dell’Ucraina, che ha provocato un rallentamento economico nella seconda metà del 2022, i mercati del lavoro dell’Ue hanno dimostrato una notevole resilienza. Nel 2022, l’economia dell’Ue è cresciuta del 3,5% in termini reali. I tassi di occupazione hanno raggiunto un livello record al 74,6% con 213,7 milioni di persone occupate nel 2022 e i tassi di disoccupazione al minimo storico al 6,2%».

Ma lo stesso rapporto evidenzia anche che «Permangono problemi con una bassa rappresentanza nel mercato del lavoro di alcuni gruppi, come le donne o le persone con disabilità. La disoccupazione giovanile è scesa dal 16,7% nel 2021 al 14,5% nel 2022, ma rimane una sfida importante. Inoltre, le imprese devono far fronte a carenze di manodopera ed è necessario che sia i datori di lavoro che i lavoratori si adattino all’evoluzione delle esigenze di competenze, nel contesto delle transizioni verde e digitale».

Ecco i principali risultati del rapporto per il 2022:

Le carenze di manodopera esistono in vari settori e occupazioni a tutti i livelli di qualificazione e sono destinate ad aumentare . Si prevede che persisteranno sia nelle occupazioni ad alta qualificazione che in quelle a bassa qualificazione, spinte dalla creazione di nuovi posti di lavoro e dalla necessità di sostituire i lavoratori che vanno in pensione. Settori come l’edilizia, la sanità e le STEM (scienza, tecnologia, ingegneria e matematica), in particolare le TIC (tecnologie dell’informazione e della comunicazione), sono stati tra i più colpiti nel 2022. Queste carenze probabilmente aumenteranno con il calo previsto dell’età lavorativa popolazione da 265 milioni nel 2022 a 258 milioni entro il 2030.

I fattori strutturali che contribuiscono alla persistente carenza di manodopera variano a seconda dell’occupazione e del settore . Per alcune professioni come medici, infermieri, badanti e autisti, condizioni di lavoro difficili o difficoltà nella gestione delle risorse umane contribuiscono alle difficoltà dei datori di lavoro nel trattenere e attrarre lavoratori. Per altre professioni, ad esempio nel settore STEM, la mancanza di competenze altamente specializzate è un fattore che contribuisce.

La carenza di manodopera in alcune occupazioni potrebbe anche essere esacerbata dall’evoluzione delle competenze e delle esigenze occupazionali dovute alla necessaria transizione verde. La crescita dell’occupazione è prevista in alcuni settori/occupazioni che stanno già sperimentando carenze di manodopera (ad esempio, trasporti e stoccaggio, edilizia, commercio elettrico ed elettronico) o che probabilmente lo faranno in futuro (ad esempio, tecnologie net-zero, approvvigionamento idrico, gestione dei rifiuti e alcune professioni scientifiche e ingegneristiche).

Nel contesto della transizione verde, il fabbisogno di investimenti per la riqualificazione, la riqualificazione e il miglioramento delle competenze nella produzione di tecnologie strategiche a zero emissioni è stimato tra 1,7 miliardi di euro e 4,1 miliardi di euro fino al 2030.

Per la transizione digitale, il rapporto rileva che contribuisce alla persistente carenza di manodopera tra i professionisti delle TIC, ma non sembra essere un fattore chiave della carenza di altre occupazioni.

Anche la minore partecipazione al mercato del lavoro delle donne, delle persone con un livello di istruzione inferiore, delle persone provenienti da un contesto migratorio, nonché degli anziani e dei giovani contribuisce alla carenza di manodopera. La maggior parte delle occupazioni con carenza di manodopera sono dominate da uomini o da donne: l’86% delle occupazioni con carenza di manodopera non è equilibrata dal punto di vista del genere. Ciò rispecchia anche la segregazione di genere nel rispettivo campo di studi che porta a una certa occupazione, limitando il pool di persone per coprire i posti vacanti.

La relazione ESDE 2023 esamina anche possibili misure politiche per affrontare la carenza di manodopera e colmare il gap di competenze:

Investire nell’apprendimento degli adulti e nei programmi di formazione e sviluppo delle competenze , nonché in un migliore abbinamento del lavoro con l’istruzione, l’esperienza e le competenze delle persone. Per sostenere gli Stati membri, il bilancio dell’UE e NextGenerationEU forniscono 64,8 miliardi di europer misure in materia di competenze, ad esempio attraverso il dispositivo per la ripresa e la resilienza e il Fondo sociale europeo Plus . Il patto dell’UE per le competenze riunisce industria, parti sociali e fornitori di formazione per affrontare le sfide nello sviluppo delle competenze. Finora, 2 milioni di persone hanno beneficiato delle attività di potenziamento e riqualificazione del Patto; Sono stati avviati 18 partenariati per le competenze, anche in settori chiave per la transizione verde e digitale, come l’elettronica, le energie rinnovabili e le industrie ad alta intensità energetica.

Affrontare il gap occupazionale di genere e promuovere la partecipazione al mercato del lavoro di giovani, anziani, persone provenienti da un contesto migratorio e persone con un livello di istruzione inferiore per far fronte alla carenza di manodopera. Questo è fondamentale per raggiungere gli obiettivi sociali dell’UE 2030 in materia di formazione, occupazione e riduzione della povertà, che gli Stati membri raggiungono con i loro contributi nazionali . La Commissione ha inoltre presentato un pacchetto di sostegno all’occupazione giovanile e si è impegnata a rivedere il quadro di qualità per i tirocini per sostenere l’ingresso dei giovani nel mercato del lavoro.

Rimuovere gli ostacoli all’ingresso nel mondo del lavoro, come fornire un’istruzione e un’assistenza per la prima infanzia accessibili, convenienti e di alta qualità. La Commissione ha presentato la Strategia europea per l’assistenza per sostenere sia gli assistenti che gli utenti assistiti. Gli Stati membri hanno adottato due raccomandazioni del Consiglio sull’assistenza a lungo termine e l’educazione e la cura della prima infanzia . La direttiva sull’equilibrio tra attività professionale e vita familiare stabilisce norme minime per il congedo di paternità, parentale e di assistenza e stabilisce ulteriori diritti, come il diritto di richiedere modalità di lavoro flessibili.

Migliorare le condizioni di lavoro e la retribuzione in determinati posti di lavoro per attrarre e trattenere i lavoratori. Gli Stati membri hanno adottato la direttiva UE sui salari minimi adeguati e sono tenuti a recepirla nella legislazione nazionale.

Migliorare gli incentivi finanziari per il lavoro , come la revisione dei sistemi fiscali e previdenziali destinati ai lavoratori a basso reddito, e promuovere l’inclusione attiva per sostenere la partecipazione al mercato del lavoro di coloro che possono lavorare, ad esempio anche attraverso l’istruzione e la formazione inclusive e il sostegno individualizzato. Ciò è evidenziato anche nella raccomandazione del Consiglio su un reddito minimo adeguato che garantisca l’inclusione attiva.

Promuovere una migrazione di manodopera mirata da paesi non Ue per ridurre le carenze di manodopera in specifici gruppi di competenze. La Commissione ha avviato un progetto pilota del pool di talenti dell’Ue, che aiuta ad abbinare le competenze delle persone alle offerte di lavoro. Tra i principali obiettivi dell’Anno europeo delle competenze figura anche quello di attrarre persone provenienti da paesi terzi con le competenze necessarie e la Commissione presenterà un’iniziativa per migliorare il riconoscimento delle qualifiche dei cittadini di paesi terzi e avviare partenariati per i talenti con paesi terzi selezionati Paesi partner dell’Ue.

Rafforzare il dialogo sociale e coinvolgere le parti sociali nella formazione, migliorare le condizioni di lavoro e facilitare le opportunità di apprendimento degli adulti. Gli Stati membri hanno adottato una raccomandazione del Consiglio sul rafforzamento del dialogo sociale a livello nazionale e dell’Ue, come proposto dalla Commissione.