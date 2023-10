ReFuelEu aviation, approvato il nuovo regolamento Ue per tagliare le emissioni degli aerei

Jiménez: «Con l'avvio della produzione su larga scala di carburanti sostenibili per l'aviazione, il settore dell'aviazione dell'Ue diventerà presto molto più verde»

Oltre alla direttiva Red III sulle energie rinnovabili, oggi il Consiglio Ue ha adottato anche il nuovo regolamento ReFuelEu aviation, che punta a rendere più sostenibile il trasporto aereo.

L’obiettivo principale è aumentare sia la domanda che l’offerta di carburanti sostenibili per l’aviazione, che producono emissioni di CO2 inferiori rispetto al cherosene derivato da combustibili fossili.

Per quanto riguarda il profilo dell’offerta, i fornitori di carburante dovranno incorporare il 2% di carburanti sostenibili per l’aviazione nel 2025, il 6% nel 2030 e il 70 % nel 2050; a partire dal 2030, anche l’1,2% dei carburanti deve essere un carburante sintetico, per arrivare al 35% nel 2050.

L’ambito di applicazione dei carburanti sostenibili per l’aviazione e dei carburanti sintetici per l’aviazione ammissibili comprende i biocarburanti certificati, i carburanti rinnovabili di origine non biologica (compreso l’idrogeno rinnovabile) e i carburanti per l’aviazione derivanti da carbonio riciclato che rispettano i criteri di sostenibilità e di riduzione delle emissioni della direttiva sulla promozione delle energie rinnovabili, fino a un massimo del 70%, ad eccezione dei biocarburanti ottenuti da colture alimentari e foraggere, nonché dei carburanti per l’aviazione a basse emissioni di carbonio (compreso l’idrogeno a basse emissioni di carbonio), che possono essere utilizzati per raggiungere le quote minime nella rispettiva parte del regolamento.

«Il nuovo regolamento – dichiara Raquel Sánchez Jiménez, ministra spagnola dei Trasporti – garantirà certezza giuridica agli operatori aerei e ai fornitori di carburante in Europa. Con l’avvio della produzione su larga scala di carburanti sostenibili per l’aviazione, il settore dell’aviazione dell’Ue diventerà presto molto più verde. Si tratta di un passo fondamentale nel nostro sforzo più ampio volto a raggiungere i nostri obiettivi climatici a livello europeo e mondiale».

Dopo l’adozione formale di oggi da parte del Consiglio, il nuovo regolamento sarà pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Ue nelle prossime settimane ed entrerà in vigore il ventesimo giorno dopo la pubblicazione: si applicherà a decorrere dal 1º gennaio 2024.