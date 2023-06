Riceviamo e pubblichiamo

Raccolta rifiuti, Geofor valuta di ricorrere alle vie legali dopo tre aggressioni agli operatori

«Si tratta di aggressioni verbali, passate poi alle vie di fatto, contro lavoratori quotidianamente impegnati sul territorio a svolgere un servizio per i cittadini»

[21 Giugno 2023]

Dopo il terzo episodio di aggressione capitato in pochi giorni al personale aziendale durante il servizio di raccolta dei rifiuti, Geofor intende esprimere pubblicamente piena vicinanza e solidarietà ai dipendenti che hanno subito questi episodi.

Si tratta di aggressioni verbali, passate poi alle vie di fatto, contro lavoratori quotidianamente impegnati sul territorio a svolgere un servizio per i cittadini. In due casi gli operatori sono dovuti ricorrere alle cure ospedaliere, rimediando prognosi significative.

Di fronte alla violenza, ogni motivo resta sempre incomprensibile, ed è anche per questo che Geofor vuole esternare piena vicinanza ai propri dipendenti, perché fatti del genere non possono e non devono capitare nuovamente durante lo svolgimento di normali turni di lavoro.

L’azienda, in ogni caso, sta valutando di ricorrere alle vie legali, a tutela dei propri interessi e del proprio personale, che ogni giorno è impegnato sulle strade per garantire al meglio il decoro e la pulizia delle città, invocando fin da subito il rispetto necessario verso chi opera sul territorio con impegno e dedizione, tutti i giorni e in ogni condizione atmosferica.

di Geofor