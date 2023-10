Quando gli europei mangiavano le alghe

I nostri antenati mangiavano alghe e piante d'acqua dolce già 8000 anno fa e hanno continuato fino al Medioevo

[19 Ottobre 2023]

Per gli europei (soprattutto gli italiani) le alghe sono una scoperta alimentare abbastanza recente, legata al boom dei ristoranti asiatici, ma lo studio “Human consumption of seaweed and freshwater aquatic plants in ancient Europe”, pubblicato su Nature Communications da un team internazionale di ricercatori rivela che – almeno per l’Europa nord.occidentale – non è affatto così.

Dopo secoli di oblio, le alghe sono ora ritenute un superalimento, acclamato per i suoi benefici per la salute e la sostenibilità, ma sembra che i nostri antenati europei le consumassero già migliaia di anni fa. I ricercatori dicono di aver trovato «Prove archeologiche “definitive” che le alghe e altre piante d’acqua dolce locali venivano mangiate nel Mesolitico, durante la transizione neolitica verso l’agricoltura e nell’Alto Medioevo», suggerendo che «Queste risorse, ora raramente consumate in Europa, divennero marginali solo molto più recentemente».

Lo studio rivela che «Mentre le risorse acquatiche venivano sfruttate, le prove archeologiche relative alle alghe vengono registrate solo raramente e sono quasi sempre considerate in termini di usi non commestibili come combustibile, involucri alimentari o fertilizzanti». Ma i resoconti storici riportano leggi sulla raccolta delle alghe in Islanda, Bretagna e Irlanda risalenti al X secolo, mentre il cavolo marino è menzionato da Plinio come rimedio anti-scorbuto per i marinai.

Nel XVIII secolo le alghe erano considerate cibo da carestia e, sebbene le alghe e le piante acquatiche d’acqua dolce continuassero ad essere economicamente importanti in alcune parti dell’Asia, sia dal punto di vista nutrizionale che medicinale, il loro consumo in Europa era ed è ancora scarso.

Il team, guidato da archeologi delle università di Glasgow e York, ha esaminato i biomarcatori estratti dai calcoli dentali di 74 individui provenienti da 28 siti archeologici in tutta Europa, in un’area che va dal nord della Scozia al sud della Spagna, e hanno trovato «Prove dirette del consumo diffuso di alghe e sostanze acquatiche sommerse». e piante d’acqua dolce.

I campioni nei quali si sono conservate le prove biomolecolari hanno rivelato il consumo di alghe rosse, verdi o brune o piante acquatiche d’acqua dolce, con un campione delle Orcadi contenente anche prove di una Brassica, molto probabilmente cavoli di mare.

Esistono circa 10.000 specie diverse di alghe nel mondo, ma oggi ne vengono consumate solo 145 specie, soprattutto in Asia. I ricercatori sperano che il loro studio «Evidenzi il potenziale di includere più alghe marine e altre piante d’acqua dolce locali nella nostra dieta odierna, aiutando gli europei a diventare più sani e più sostenibili.

Una delle autrici dello studio, Karen Hardy, che insegna archeologia preistorica all’università di Glasgow e ricercatrice principale del progetto Powerful Plants, ha ricordato che «Oggi, le alghe e le piante acquatiche d’acqua dolce sono praticamente assenti dalle diete tradizionali occidentali e la loro emarginazione man mano che sono gradualmente cambiate. dal cibo alle risorse di carestia e al foraggio per gli animali, avvenuta probabilmente in un lungo periodo di tempo, come è stato riscontrato anche altrove per alcune piante. Il nostro studio evidenzia anche il potenziale di riscoperta di risorse alimentari alternative, locali e sostenibili che potrebbero contribuire ad affrontare gli effetti negativi sulla salute e sull’ambiente derivanti dall’eccessiva dipendenza da un piccolo numero di prodotti agricoli di massa, che è una caratteristica dominante di gran parte del mondo: la dieta occidentale di oggi e, più in generale, l’approvvigionamento alimentare globale a lunga distanza. E’ molto emozionante poter dimostrare in modo definitivo che le alghe marine e altre piante d’acqua dolce locali venivano consumate per un lungo periodo nel nostro passato europeo».

Il principale autore dello studio, Stephen Buckley del Dipartimento di archeologia dell’università di York, conclude: «Le prove biomolecolari in questo studio sono più di tremila anni prima delle prove storiche in Estremo Oriente. Non solo queste nuove prove dimostrano che le alghe venivano consumate in Europa durante il periodo Mesolitico, circa 8.000 anni fa, quando si sapeva che le risorse marine venivano sfruttate, ma che continuarono a esserlo nel Neolitico quando di solito si presume che l’introduzione dell’agricoltura abbia portato all’abbandono delle risorse alimentari marine. Questo suggerisce fortemente che i benefici nutrizionali delle alghe erano sufficientemente ben compresi da queste antiche popolazioni da mantenere il loro legame alimentare con il mare».