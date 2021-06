Quali prospettive per il fotovoltaico flottante?

In Italia i bacini rappresentano il contesto migliore per questa tecnologia. Secondo l’Enea potremmo arrivare ad installare impianti per 15 gigawatt

[28 Giugno 2021]

Come l’eolico nel caso dell’offshore – sul quale finalmente si stanno concentrando le attenzioni anche da parte del ministero della Transizione ecologica – anche il più tradizionale fotovoltaico a terra (sui tetti o meno) ha il suo gemello acquatico: il fotovoltaico flottante, assai meno noto ma non per questo meno promettente.

Se è difficile pensare a uno sviluppo su larga scala del fotovoltaico al largo delle nostre coste – in quanto le sollecitazioni meccaniche cui sono sottoposte gli impianti in questo contesto sono molto più forti di quelle cui sono soggette le turbine eoliche –, le potenzialità sono molto più ampie nel caso dei bacini interni, che godono di importanti caratteristiche: fondali poco profondi, assenza di fenomeni estremi, un’infrastruttura di rete in molti casi già presente.

Come spiega su Res Magazine Girolamo Di Francia, dirigente di ricerca presso il Centro ricerche Enea di Portici in Italia potremmo arrivare a «15 gigawatt di fotovoltaico flottante», anche se si tratta di una stima ottimistica: «Sicuramente, un istallato di 3-4 gigawatt da impianti flottanti lo vedrei come ragionevole e auspicabile, soprattutto pensando all’energia che consumiamo per i sistemi di irrigazione».

In Italia, come ricordano da Res Magazine, consumiamo infatti molta energia per irrigare i campi. Parliamo all’incirca di 6-7 terawattora all’anno: «Molti piccoli bacini servono per l’irrigazione di aree agricole. Nelle vicinanze hanno impianti di pompaggio molto energivori. Parliamo di centinaia kilowatt se non di megawatt. Sono bacini non particolarmente profondi, di conseguenza i costi di installazione, ancoraggio e manutenzione sarebbero ridotti».

Sulla carta, dunque, il vantaggio sarebbe duplice: «Si avrebbe uno scambio sul posto di energia e al tempo stesso una riduzione dei consumi idrici», osserva Di Francia.