Quale economia circolare per il Lazio? I candidati alla presidenza della Regione a confronto

Il 3 febbraio appuntamento con ambientalisti e società civile per la tavola rotonda promossa da Greenaccord, alla Lumsa e online

[1 Febbraio 2023]

Il Lazio è la Regione che ospita la capitale d’Italia ma, almeno in fatto di economia circolare, è ben lontana da rappresentare una guida per il resto del Paese: non solo è terz’ultima per percentuale di raccolta differenziata, ma il vigente Piano regionale sui rifiuti mostra evidenti carenze anche sul lato impiantistico.

Perché anche nel Lazio possa svilupparsi pienamente un modello di economia circolare, è necessario che questi temi siano al centro delle valutazioni elettorali in vista dell’appuntamento con le urne del 12 e 13 febbraio, quando i cittadini saranno chiamati a dire la loro per eleggere il presidente della Regione Lazio e il Consiglio regionale.

Ma quali sono le posizioni dei vari candidati sul tema? Per rispondere in modo puntuale a questa domanda, Greenaccord invita i tre soggetti più accreditati alla presidenza della Regione – Francesco Rocca, Alessio D’Amato e Donatella Bianchi – ad illustrare la loro posizione sull’argomento, in una tavola rotonda a cui parteciperanno Roberto Scacchi di Legambiente, Andrea Filpa del Wwf, Natale Di Cola della Cgil, Elio Rosati di Cittadinanzattiva e Massimiliano Chiodi del comitato Future generazioni.

La tavola rotonda, moderata dal giornalista Marco Gisotti, si svolgerà il 3 febbraio alle ore 10, a Roma, nella sala Giubileo della Università Lumsa, in via di Porta Castello 44, e sarà preceduta dalla proiezione in anteprima di una sintesi del documentario “Oltre i luoghi comuni” in cui Igor Staglianò intervista Luca Mercalli e raccoglie le testimonianze degli amministratori di 13 Comuni ed Aree metropolitane che eccellono nella applicazione dell’economia circolare nella gestione dei rifiuti.

Anche per chi non potrà partecipare fisicamente all’evento, l’appuntamento si sposta online grazie alla diretta streaming su lanuovaecologia.it. Per iscrizioni, contatti e segreteria: Francesco Cauteruccio, segreteria.greenaccord@gmail.com – cell. 3450500370