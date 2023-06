Quale ambientalismo per la Toscana? “Nessi e connessi” fa tappa a Firenze

Il nuovo libro di Annalisa Corrado e Rossella Muroni sarà presentato dalle autrici martedì 20/6 da ZAP, con l’assessora regionale Monia Monni

[16 Giugno 2023]

Per certi versi, l’ambiente è come la politica: anche se non te ne interessi, lei si interessa di te. Per questo è così importante capire quali sono i “nessi e connessi” che legano le battaglie dell’ambientalismo con quelle della vita quotidiana, imparando a riconoscere gli innumerevoli fili che annodano natura, ambiente e società.

Solo così è possibile fare scelte consapevoli, che vadano verso uno sviluppo sostenibile per l’intera collettività. Qualche esempio? Basti osservare il tema della crisi climatica in corso, dovuta alle emissioni legate all’impiego dei combustibili fossili: un problema di natura globale che si riflette però in problemi drammaticamente locali, come l’alluvione che solo poche settimane fa ha devastato – oltre all’Emilia-Romagna, dove ha provocato danni per circa 9 mld di euro – anche l’Alto Mugello, provocando gravi danni e centinaia di sfollati.

Non a caso dall’inizio dell’anno Legambiente documenta già 8 eventi meteo estremi in Toscana, dopo un 2022 che si è confermato come il più caldo di sempre in Toscana e con un deficit di pioggia pari a -11% (lunghi mesi di siccità sono stati intervallati da parentesi eccezionalmente piovose).

Degli effetti della crisi climatica sulla vita quotidiana e molto altro si parlerà a Firenze martedì 20 giugno alle 17.30, quando Annalisa Corrado e Rossella Muroni presenteranno il loro nuovo libro “Nessi e connessi” (edito da il Saggiatore) da ZAP – Zona Aromatica Protetta, in vicolo di Santa Maggiore 1.

Entrambe le autrici sono esponenti di spicco dell’ambientalismo italiano. Corrado è ingegnera, ecologista e attivista climatica: responsabile dello sviluppo di progetti innovativi presso la società AzzeroCO2 e delle attività tecniche dell’associazione Kyoto club, è stata appena nominata come responsabile della Conversione ecologica nella nuova segreteria nazionale del Pd. Muroni invece, già presidente nazionale di Legambiente e parlamentare, è oggi presidente dell’associazione Nuove Ri-Generazioni.

Insieme a loro, nella suggestiva cornice di ZAP si confronteranno l’assessora regionale all’Ambiente, Monia Monni, Paola Concia (coordinatrice del comitato organizzatore Fiera Didacta) e Vivilla Zampini, ad di ES’given).