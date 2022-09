Progetto Seminare: dalla Toscana alla Francia a supporto delle economie blu e verdi

Potenziare lo sviluppo integrato di cooperative di comunità italiane e SCIC francesi

[30 Settembre 2022]

Iniziato il 1 maggio del 2020, il progetto SE.MI.N.A.RE. è giunto al termine e, in occasione dell’evento finale organizzato a Roccalbegna, presso il centro visite “Casa Roccalbegna”, ha fatto il punto della situazione rispetto ai goal raggiunti e agli importanti risultati ottenuti. La sfida del progetto SE.MI.N.A.RE. era chiara: supportare le cooperative di comunità in Italia e le società cooperative di interesse collettivo (SCIC) in Francia allo scopo di attivare una rete di servizi rigorosamente in chiave sostenibile. Mettendo al centro le cooperative di comunità, modello perfetto attraverso il quale percorrere la strada della costruzione di un network transfrontaliero di servizi di supporto all’autoimprenditorialità, il progetto ha favorito lo scambio di conoscenze e buone pratiche nel territorio, a partire da settori come il turismo sostenibile, l’agroecologia e la filiera agroalimentare.

Partner di progetto sono stati: FAR Maremma nel suo ruolo di capofila ma anche facilitatore insieme al partner Sud Concept; cooperativa di comunità Il Borgo; cooperativa di comunità Ecosistema Comunale di Castell’Azzara; Coopérative d’Initiative Jeunes.

Le Cooperative di Comunità esterne al partenariato e selezionate per la partecipazione attiva allo stesso in qualità di beneficiarie dei servizi acquistati sono state: Cooperativa di Comunità San Giovanni delle Contee, Cooperativa di Comunità Davide Lazzarettti, Cooperativa di Comunità Terrantica, SCIC L’Alterecho, SCIC Petra Viva.

Andrea Brogioni, responsabile tecnico-amministrativo di FAR Maremma, sottolinea che «Con il progetto SE.MI.N.A.RE siamo riusciti nell’intento di potenziare lo sviluppo integrato di cooperative di comunità italiane e SCIC francesi con lo scopo di creare sinergie e, dunque, opportunità per i territori. Com’è noto, per rigenerare e riqualificare un tessuto socio-economico è necessario creare occasioni di lavoro ma anche valorizzare i beni culturali, ambientali e paesaggistici dei luoghi in cui si insiste. Il progetto di cui oggi presentiamo i risultati finali, grazie alla creazione di una rete transfrontaliera di servizi integrati di supporto e sostegno alle cooperative di comunità e SCIC, ha permesso di rafforzare la capacità di innovazione dei territori da parte delle cooperative di comunità, grazie al supporto di professionisti che hanno affiancato le cooperative durante il progetto con numerosi momenti di trasferimento di know-how e potenziamento delle competenze. Anche lo scambio di esperienze e le visite dirette delle realtà coinvolte sono state indubbiamente momenti importanti del progetto, permettendo uno scambio sinergico e un confronto vivace e utile all’acquisizione di consapevolezze collettive. Al termine di questo percorso, non possiamo che dirci ampiamente soddisfatti del lavoro fatto e dei traguardi a cui siamo arrivati insieme».

Nei 30 mesi di progetto, i partner sono stati coinvolti in sessioni di formazione congiunte su: assistenza amministrativa, giuridica e ricerca finanziamenti; business model di area e business model integrato; rafforzamento competenze gestionali e amministrative delle Cooperative di Comunità/ Scic in Toscana e PACA; rafforzamento della cooperativa di comunità/SCIC nel contesto socio economico locale; piani di marketing e business plan singoli e congiunto; video di storytelling e storydoing; percorsi di confronto, scambio e condivisione. Durante le attività, i partner hanno realizzato prodotti e strumenti come modelli di business, piani di marketing e prodotti video che saranno messi a disposizione delle cooperative che operano nei settori delle filiere blu e verdi.

Il progetto SE.MI.N.A.RE. è riuscito ad attivare servizi di rafforzamento e consolidamento del business e delle competenze imprenditoriali e di supporto al marketing e alla comunicazione di 5 cooperative di comunità italiane e 3 SCIC francesi, con un coinvolgimento di circa 16 persone (2 per ogni cooperativa), realizzando importanti attività di scambio, confronto e condivisione, per un importo complessivo di circa 120.000 euro di servizi.

Sono stati realizzati due importanti scambi di confronto e condivisione: uno in Corsica il 10 e 11 novembre 2021 ed uno in Toscana il 28 e 29 settembre 2022».