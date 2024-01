Priorità alle scuole

Prevenzione sismica, dalla Toscana 45 mln di euro per edifici pubblici e aree interne

Monni: «Orgogliosa di questa misura che contribuirà a rendere più sicura la nostra Regione»

[12 Gennaio 2024]

Il primo, grande bando di quest’anno della Regione Toscana per assegnare le risorse della programmazione europea riguarda la prevenzione sismica, per far fronte al rischio in un territorio nazionale interamente a rischio (anche se con una mappe di pericolosità differenziate).

Basti osservare che nell’ultimo anno sono stati circa 16mila i terremoti registrati lungo lo Stivale, approssimativamente uno ogni mezz’ora; la scossa più forte in terraferma è avvenuta il 18 settembre scorso proprio in Toscana, nei pressi di Marradi (a nord di Firenze) con magnitudo Mw 4.9.

Per contribuire a far fronte al rischio, la Regione Toscana sta stanziando 45 milioni di euro facendo leva sul Programma regionale del Fondo europeo di sviluppo regionale 2021-2027.

Le domande di accesso alle risorse messe al bando si apriranno lunedì 15 gennaio, col primo webinar informativo rivolto agli enti locali – Comuni, Unioni di Comuni, Province, Città metropolitana di Firenze – che si è già svolto l’11 gennaio; altri due seguiranno il 16 e il 18 di questo mese.

Si tratta in particolare di «28 milioni di euro per l’adeguamento sismico degli immobili pubblici, con priorità le scuole. Altri 17 sono destinati esclusivamente ai comuni individuati nell’ambito della Strategia per le aree interne», spiega l’assessora all’Ambiente, Monia Monni (in foto durante il webinar): «Sono orgogliosa di questa misura che contribuirà a rendere più sicura la nostra Regione e orgogliosa delle donne e degli uomini della sismica regionale, una grande eccellenza professionale».

In particolare, il bando finanzia interventi strutturali di prevenzione sismica – con contributo pari al 100% del costo – negli edifici pubblici classificati come strategici o rilevanti, come ad esempio scuole, municipi, edifici di protezione civile, ecc. per il loro miglioramento, adeguamento sismico o nuova costruzione.

Chiarimenti e informazioni sui contenuti del bando possono essere richiesti scrivendo a sismica@sviluppo.toscana.it.