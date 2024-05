Premi Innovazione per giovani talenti del tessile circolare

Come partecipare al concorso nazionale di Chimica Verde Bionet e Federcanapa

[9 Maggio 2024]

Chimica Verde Bionet e Federcanapa hanno lanciato un concorso nazionale destinato ai laureati di qualsiasi Facoltà che abbiano presentato e discusso negli anni 2022 e 2023 una Tesi di Laurea Magistrale o di Dottorato di Ricerca su temi relativi allo sviluppo

dell’economia circolare nel tessile (abbigliamento, arredamento o tessuti non tessuti).

La trattazione può riguardare uno o più dei seguenti aspetti: strategie di ecodesign per rendere più efficienti la lavorazione, l’uso e il riciclo dei materiali tessili, innovazione nella produzione e trasformazione di fibre di origine biologica; tecnologie per una o più fasi dei processi del tessile circolare, in particolare per i materiali misti; tecnologie digitali avanzate per il tessile; soluzioni e modelli di business per la gestione della riparabilità e del riuso dei prodotti tessili; soluzioni e modelli per la gestione delle risorse naturali impiegate nel ciclo;

metodi innovativi di gestione della tracciabilità lungo la catena di forniture; metodologie per la valutazione delle prestazioni ambientali dei prodotti tessili: metodologie per la valutazione economica dell’avvio di processi circolari nel tessile.

Sofia Mannelli, presidente di Chimica Verde, ricorda che «Il tessile infatti, e in particolare il fast fashion è tra i settori a maggiore impatto ambientale per il consumo di materie prime e di acqua e per le emissioni di gas serra, nonché una delle principali fonti di dispersione di microplastiche. La Direttiva Quadro europea sui Rifiuti dal gennaio 2025 imporrà a tutte le aziende la raccolta separata, la selezione e il riciclo delle varie fibre e materiali presenti nei prodotti tessil»i.

Beppe Croce, presidente di Federcanapa, aggiunge: «Tuttavia il problema incombente in tutta Europa è come selezionare, riciclare, rigenerare, riusare questi materiali. Il riuso inoltre necessita di tracciabilità per evitare il green washing e a tal fine occorre la responsabilità estesa del produttore».

Il concorso, che sarà aperto tutta l’estate fino alla fine di agosto, è sostenuto da importanti aziende ed enti del settore: il Centrocot (Centro Tessile Cotoniero e Abbigliamento), Sistema Moda Italia, Linificio Canapificio Nazionale, Green Evolution di Prato, Tecnotessile e Orienta.

Per partecipare ai Concorsi Economia Circolare nel Tessile è sufficiente inviare titolo e abstract della tesi (massimo 4.000 caratteri spazi inclusi), entro il 31 agosto 2024 a info@chimicaverde.itindicando in oggetto “Concorso Innovazione” e nel testo della mail i seguenti dati: Nome e Cognome – Indirizzo (Via, Città, Cap, Provincia) – Telefono, e-mail – Dipartimento/Centro di ricerca/Università.

La cerimonia di premiazione avverrà nell’ambito di Ecomondo 2024 a Rimini (5-8 novembre 2024). Al vincitore della Tesi di Laurea Magistrale verrà assegnato un premio di euro 700,00 (settecento) e sarà riservato uno spazio di 15 minuti all’interno della Cerimonia di Premiazione per presentare i temi fondamentali della sua tesi e rispondere a eventuali domande del pubblico.

Al vincitore della Tesi di Dottorato verrà assegnato un premio di euro 1.500,00 (millecinquecento) e sarà riservato uno spazio di 25 minuti all’interno della Cerimonia di Premiazione per presentare i temi fondamentali della sua tesi e rispondere a eventuali domande del pubblico.

Ai secondi e terzi selezionati verrà assegnato un riconoscimento speciale e verrà presentata e divulgata una sintesi della loro idea innovativa.

Per le modalità di partecipazione visitare il sito web www.chimicaverde.it o scrivere a info@chimicaverde.it / federcanapa@gmail.com.