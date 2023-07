Prato urban jungle: con Treedom e Prato forest city aumentano gli alberi per una città più verde e sostenibile

Oltre 6mila utenti raggiunti, più di 250 gli alberi e gli arbusti donati dai cittadini. 43 i progetti di riforestazione mappati

[31 Luglio 2023]

Sono già 150 gli alberi e 100 gli arbusti donati alla città di Prato da cittadini e aziende, grazie a oltre 72 mila interazioni con più di 6.500 utenti, registrai nei primi 18 mesi di vita della piattaforma digitale Prato forest city, il progetto esclusivo in Italia di governance “green” per amministrazioni pubbliche, realizzato da Treedom, il primo sito al mondo che permette di piantare un albero a distanza, in collaborazione con il Comune di Prato, Fondazione Ami e Consiag servizi comuni realizzata nell’ambito di Prato urban jungle, finanziato dal programma europeo Urban innovative action.

Prato forest city è una piattaforma di governance innovativa per la gestione delle aree verdi urbane a Prato: il modello di governance adottato promuove un approccio partecipativo e collaborativo, coinvolgendo una vasta gamma di attori come comunità locali, imprese e organizzazioni non governative. L’obiettivo è valorizzare e utilizzare efficacemente gli spazi verdi urbani a beneficio della comunità locale, inclusi i gruppi emarginati o svantaggiati dal punto di vista socio-economico.

Il sito online www.pratoforestcity.it (che gode di un tasso di conversione di circa 1,7% – in media con i migliori e-commerce disponibili) offre funzionalità sia per l’amministrazione del Comune che per i cittadini, le associazioni e le imprese. Per l’amministrazione, consente una gestione efficiente delle partnership pubblico-private nella gestione del verde urbano. Per i cittadini e le aziende, offre la possibilità di visualizzare e monitorare le attività del Comune, partecipare attivamente e comunicare progetti indipendenti. La piattaforma include una mappa che mostra tutti gli interventi di riforestazione urbana e permette il monitoraggio dei progressi.

Prato urban jungle è un intervento partecipativo dalla concezione innovativa che impiega gli elementi naturali come strumenti attivi per promuovere un ambiente urbano più sostenibile, più confortevole e più attento alla salute dei cittadini. Il progetto, finanziato con fondi europei di Uia Urban innovative actions per 3,7 milioni di euro, vede la collaborazione del Comune di Prato – capofila – con altri enti e partner che sono: Stefano Boeri Architetti, Pnat (società di progettazione multidisciplinare co-fondata da Stefano Mancuso), Legambiente Toscana, Cnr Ibe – Istituto per la bioeconomia, Estra, greenApes, Treedom. La piattaforma www.pratofrestcity.it nata dal progetto Prato urban jungle, viene gestita in collaborazione con Fondazione Ami grazie ad una convenzione tra Comune di Prato, Ausl Toscana Centro, Fondazione Ami. La gestione del verde è in collaborazione con Consiag servizi comuni.

Treedom.net è il primo sito al mondo che permette di piantare un albero a distanza e seguire la storia del progetto agroforestale a cui darà vita. Dalla sua fondazione nel 2010, più di 3 milioni di alberi sono stati piantati in 17 paesi nel mondo tra Africa, America latina, Asia e anche in Italia. Nel 2014, Treedom è diventata una B Corporation certificata, parte della rete globale di aziende che si distinguono per elevate prestazioni ambientali e sociali. Tutti gli alberi sono piantati direttamente dai contadini locali, portando benefici ambientali, sociali ed economici alle loro comunità. Per una totale trasparenza, ogni albero è geolocalizzato e fotografato, con aggiornamenti regolari sul progetto pubblicati in un diario dell’albero online.

Gli organizzatori spiegano che «l’iniziativa mira a creare un ecosistema di attori pubblici e privati coinvolti nelle attività verdi, con la possibilità di visionare e monitorare le attività del comune, partecipare in maniera diretta e semplice e condividere il proprio impegno. I suoi numeri sono in crescita, destinati a salire: oggi Prato forest city conta anche 43 progetti di forestazione urbana e interventi ambientali mappati, di cui 8 realizzati dagli studenti delle scuole del territorio, 3 siti attivati per la campagna “Dona un albero” (nelle aree di Galceti, giardini Maliseti e Via Picasso), 117 donazioni effettuate dai cittadini per contribuire alla forestazione urbana, con il coinvolgimento e il contributo di 12 aziende del territorio».

Nella realizzazione del progetto, sono stati identificati due livelli di intervento: un percorso relazionale tra gli attori e l’implementazione attraverso la digitalizzazione e la comunicazione. È stata creata la rete Prato forest city per facilitare il coinvolgimento coordinato nel piano di riforestazione del Comune. La piattaforma web sviluppata permette ai cittadini di partecipare direttamente alla riforestazione attraverso la piantumazione di alberi, il contributo economico ai progetti e la partecipazione alle attività di rimboschimento.

La piattaforma Prato forest city ha avuto un impatto significativo, promuovendo l’accessibilità e il coinvolgimento dei cittadini. Attraverso la collaborazione tra il Comune di Prato, la Fondazione Ami e Consiag servizi comuni, è stato possibile condurre campagne di raccolta fondi, accettare donazioni e sponsorizzazioni per i progetti di forestazione urbana.