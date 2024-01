Le istruzioni di Alia per un conferimento sostenibile

Porta a porta, ecocentri e cassonetti: ecco come gestire gli alberi di Natale dopo le feste

Chi non ha a disposizione uno spazio verde in cui piantarli, può far sì che vengano trasformati in compost

[8 Gennaio 2024]

Il periodo delle festività di fine e inizio anno è ormai concluso, ma resta il consueto interrogativo: che fare degli alberi di Natale, se non si ha a disposizione uno spazio verde dove piantarli?

Nei Comuni della Toscana centrale, dove Alia si occupa dei servizi d’igiene urbana, gli alberi potranno essere consegnati agli Ecocentri fino al 15 di gennaio, affinché vengano gestiti come rifiuti organici e trasformati in ammendante compostato.

In alternativa gli abeti possono essere inseriti (spezzati) nei cassonetti per rifiuti organici (coperchio marrone) o nelle isole interrate (torretta per l’organico). Se si scelgono i cassonetti stradali e gli interrati, è importante non lasciare gli abeti appoggiati all’esterno dei contenitori o sulle piattaforme.

Nei Comuni dove è attivo il servizio ‘porta a porta’, l’abete – ben spezzato e inserito nel sacco o nel bidoncino – può essere consegnato il giorno di ritiro dell’organico (analogamente a quanto si fa con le potature).

Tutto questo, ovviamente vale per gli alberi di Natale veri. Quelli sintetici, se in cattivo stato e quindi non riutilizzabili, possono essere portati agli Ecocentri oppure ritirati a domicilio attraverso il servizio di ritiro dei rifiuti ingombranti.

Per conoscere gli orari di apertura dell’Ecocentro più vicino è possibile consultare il portale web di Alia, utilizzare Junker App, oppure contattare il call center di Alia, attivo dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 19.30 e il sabato dalle 8,30 alle 14,30 ai numeri 800.888333 (da rete fissa, gratuito), 199.105105 (da rete mobile, a pagamento, secondo i piani tariffari del proprio gestore) e 0571.1969333 (da rete fissa e da rete mobile).