Pnrr, in Toscana quasi 13 mld di euro per investimenti su oltre 12mila progetti

Giani: «Ad oggi è partito l’85% dei lavori pubblici, ovvero opere ed impiantisca, e il 40% è già concluso»

[27 Ottobre 2023]

Durante un briefing con i giornalisti a Palazzo Strozzi Sacrati, il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani ha fatto il punto sull’avanzamento dei progetti Pnrr sul territorio locale.

Ad oggi si parla di investimenti per quasi 13 mld di euro – di cui 8 in contributi diretti e il resto co-finanziamenti –, che alimenteranno la messa a terra di 12.208 progetti censiti, un dato che in può ancora crescere ulteriormente; per tenere il passo con l’avanzamento della progettualità Pnrr, Giani ha dunque annunciato aggiornamenti mensili, dato che la Regione svolge un ruolo di coordinamento e supervisione su progetti portati avanti da più soggetti.

Nel dettaglio, si parla di 1,4 mld di euro di fondi Pnrr e cofinanziamenti su digitalizzazione, cultura e imprese; 2,8 su ambiente, agricoltura e mobilità sostenibile; altri 2,8 su ferrovie e porti; 1,7 per istruzione e ricerca; 1,3 su lavoro, sport e coesione territoriale; 974 mln di euro saranno invece destinati alla sanità. A queste risorse si aggiungono 1,7 mld di euro da fondi del Piano nazionale per gli investimenti completamenti ed ulteriori cofinanziamenti.

«Si tratta di interventi capaci di accrescere la qualità di vita dei toscani, oltre ad essere volano di sviluppo – commenta Giani – Un’autentica onda che si trasformerà in cantieri di qui a poco. Anzi, ad oggi l’85% dei lavori pubblici, che interessano opere e impiantisca, è partito e il 40% è già concluso».

Sono Pnrr, riepiloga il presidente, le linee delle tranvia fiorentina che arriveranno a Campi Bisenzio e a Bagno a Ripoli. È Pnrr, a Firenze, la stazione Circondaria in superficie sopra la sotterranea Belfiore per l’alta velocità e la stazione ferroviaria Guidoni, che collegherà tranvia e treni per Pisa.

«Ma nel Pnrr – conclude Giani – ci sono anche interventi ferroviari che riguardano la costa toscana, il doppio binario da Pistoia a Montecatini, tantissimi progetti di rigenerazione urbana, i 93 milioni assegnati agli enti che gestiscono l’edilizia residenziale pubblica, opere di risanamento idraulico con casse di espansione da Pistoia a Figline Valdarno e il potenziamento delle connessioni veloci ad internet da tutta la Toscana».