Focus sull'appuntamento promosso dall'eurodeputata Patrizia Toia

Pnrr e parità di genere, per una ripresa sostenibile: le proposte di Valore D a Bruxelles (VIDEO)

Presentato un manuale con 430 buone pratiche per accelerare il raggiungimento della gender equality: al ritmo attuale all’Italia servirebbero altri 132 anni

[5 Aprile 2024]

Valore D, l’associazione d’impresa italiana che da 15 anni si impegna per un ambiente professionale senza discriminazioni di alcun genere, ha portato al Parlamento europeo di Bruxelles la conferenza “Parità per una nuova ripresa responsabile – Il Pnrr abilitatore dell’empowerment femminile per un nuovo modello di crescita equo, sostenibile ed inclusivo”.

Forte della sua esperienza su queste tematiche, Valore D ha voluto “rileggere” il Pnrr attraverso l’obiettivo trasversale andando a individuare e indicare quelle missioni che più incidono sul miglioramento della condizione occupazionale femminile e sulla crescita del Paese.

Il lavoro, realizzato in collaborazione con Boston consulting group (Bcg), ha coinvolto le quasi 350 aziende associate a Valore D che hanno messo a fattor comune le buone pratiche attuate per favorire l’uguaglianza di genere, risultando in un’analisi dei fattori che influenzano positivamente la partecipazione delle donne al mercato del lavoro e un manuale che raccoglie oltre 430 schede dettagliate che illustrano le singole pratiche.

