Pubblicato il decreto col bando tipo per Regioni e Province autonome

Pnrr, dal ministero dell’Ambiente 450 mln di euro per i distretti dell’idrogeno

Gava: «Sostenere la produzione di idrogeno verde in aree industriali dismesse, soprattutto del sud Italia»

[4 Gennaio 2023]

Il Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr) stanzia 500 mln di euro per sostenere la creazione di hydrogen valleys, ovvero di distretti dell’idrogeno, all’interno di aree industriali dismesse: 450 mln di euro sono ripartiti tra Regioni e Province autonome, mentre i restanti 50 destinati a progetti bandiera.

L’obiettivo generale della misura prevede il completamento di un minimo di 10 progetti di produzione di idrogeno in aree dismesse, per una capacità complessiva di almeno 10-50 MW.

In merito alla prima e più corposa fetta di finanziamenti, il ministero dell’Ambiente ha pubblicato il decreto direttoriale che consentirà di procedere con l’aggiudicazione degli appalti «entro il primo trimestre del 2023», allegando anche un “bando tipo” che le Regioni e le Province autonome possono utilizzare per la concessione dei finanziamenti; nello stesso periodo il ministero assegnerà anche 2 miliardi di euro per l’utilizzo dell’idrogeno nell’industria hard-to-abate, contribuendo così, alla progressiva introduzione di vettori energetici rinnovabili in sostituzione dei fossili.

In riferimento hydrogen valleys, il viceministro Vannia Gava ricorda che «si tratta di un investimento Pnrr con cui intendiamo sostenere la produzione di idrogeno verde in aree industriali dismesse, soprattutto del sud Italia, con il duplice obiettivo di convertire gli stabilimenti inutilizzati e favorire la crescita delle fonti energetiche rinnovabili. L’idrogeno verde sarà direttamente utilizzato nell’industria, nelle Pmi e nel trasporto locale, promuovendo così la crescita economica locale in un’ottica di decarbonizzazione e maggiore sostenibilità».