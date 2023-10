Le proposte delle imprese potranno arrivare a Invitalia dal 29/11 al 12/1 prossimi

Pnrr, dal ministero dell’Ambiente 100 mln di euro per sviluppare la filiera dell’idrogeno verde

Pichetto: «Tecnologia strategica in particolare per i settori industriali ‘hard-to-abate’ e per i trasporti a lunga distanza»

[31 Ottobre 2023]

Nell’ambito degli investimenti previsti dal Pnrr, il ministero dell’Ambiente ha annunciato la pubblicazione dell’avviso per selezionare i progetti relativi allo sviluppo della filiera industriale dell’idrogeno verde.

La dotazione economica complessiva è pari a 100 milioni di euro: le imprese interessate potranno presentare le proposte progettuali ad Invitalia, soggetto gestore della misura, dal prossimo 29 novembre fino al 12 gennaio 2024.

«Con la pubblicazione dell’avviso – spiega il Ministro Gilberto Pichetto – si fa un ulteriore passo in avanti per lo sviluppo e il potenziamento della filiera italiana dell’idrogeno rinnovabile, tecnologia strategica in particolare per i settori industriali ‘hard-to-abate’ e per i trasporti a lunga distanza».

Anche se non una fonte energetica, come le rinnovabili o i combustibili fossili, l’idrogeno rappresenta infatti un vettore sempre più determinante per immagazzinare, spostare e commercializzare energia.

In particolare, i progetti finanziabili con i 100 mln di euro del Pnrr potranno riguardare la creazione o l’ampliamento di unità produttive di componenti degli elettrolizzatori, dispositivi per la compressione e lo stoccaggio dell’idrogeno, sistemi di interfaccia con impianti di produzione di energia rinnovabile, ma anche la ricerca industriale e la formazione di personale correlate all’investimento.