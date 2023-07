Pnrr, c’è tempo fino al 12 settembre per partecipare al secondo bando dedicato al biometano

Il Gse ha aperto la procedura competitiva, con contingente di capacità produttiva disponibile pari a 108.272,28 Smc/h

[21 Luglio 2023]

Dopo aver stilato la graduatoria dei 60 progetti impiantistici in grado di accedere ai finanziamenti previsti dall’investimento 1.4 del Pnrr per lo “Sviluppo del biometano secondo criteri per promuovere l’economia circolare”, adesso il Gse è avviato la seconda procedura già prevista in quest’ambito.

Come informa il ministero dell’Ambiente, il Gestore dei servizi energetici ha infatti pubblicato il bando relativo alla seconda procedura competitiva per l’accesso agli incentivi finalizzati a supportare la realizzazione di nuovi impianti per la produzione di biometano e la riconversione a biometano di impianti di biogas agricoli esistenti.

Il bando è disponibile qui: ai sensi dell’articolo 5, comma 1, del DM 2022 e di quanto indicato nelle Regole Applicative, la procedura competitiva è aperta con contingente di capacità produttiva disponibile pari a 108.272,28 Smc/h.

Per i soggetti interessati a partecipare al bando, il termine per la partecipazione alla prima procedura competitiva è fissato al 12 settembre 2023.