Percolato di discarica, ecco cos’è e come viene gestito a Scapigliato

Dato che a Scapigliato possono essere smaltiti solo rifiuti non pericolosi, anche il percolato è caratterizzabile come non pericoloso

[5 Luglio 2021]

Scapigliato, la società soggetta a direzione e coordinamento del Comune di Rosignano Marittimo dedita all’economia circolare, è stata recentemente oggetto dell’inchiesta – ancora in corso – cosiddetta “Stop stinks”, per le modalità di gestione del percolato che si forma all’interno della discarica. Ma cos’è il percolato?

«Il percolato – spiega Matteo Giovannetti, responsabile Gestione impianti a Scapigliato, nello speciale Viaggio all’interno di Scapigliato condotto da Granducato Tv – è il liquido che si forma dal processo di infiltrazione delle acque piovane e meteoriche all’interno del corpo dei rifiuti. La discarica di Scapigliato, al fine di rispettare le normative vigenti in termini di tutela dell’ambiente, è dotata di una rete di raccolta posta sul fondo della discarica equipaggiata con delle pompe automatiche che convogliano ed estraggono il percolato all’interno della sezione di accumulo. Da questa sezione di accumulo il percolato viene prelevato ed inviato al trattamento di smaltimento finale presso impianti terzi autorizzati».

La composizione chimica del percolato dipende essenzialmente dalla tipologia dei rifiuti conferiti in discarica: dato che a Scapigliato possono essere smaltiti solo rifiuti non pericolosi, anche il percolato che si forma è caratterizzabile come non pericoloso. Dal 2013 al 2017, a Scapigliato è stato in funzione un impianto di trattamento del percolato prodotto dalla discarica, che veniva quindi gestito localmente. Dal 2017 ad oggi, il percolato essenzialmente viene inviato ad impianti di trattamento esterni mediante trasferimento in autobotti.

«Nei prossimi mesi Scapigliato intende dotarsi di un impianto di proprietà per il trattamento del percolato – aggiunge Giovannetti – Il liquido proveniente dall’impianto di trattamento esistente che ad oggi risulta in fase di rinnovamento e di ristrutturazione è stato convogliato all’interno di quello che si chiama bacino di lagunaggio, che rappresenta sostanzialmente un piccolo laghetto a due passi dalla discarica. Le acque contenute nel bacino di lagunaggio sono perfettamente depurate e pulite».