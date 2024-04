Per il Fmi la sicurezza energetica dell’Ue passa dall’addio ai combustibili fossili

Georgieva: «Rendere più verde l'approvvigionamento energetico è la soluzione migliore, nessuno può spegnere il vento o il sole»

[30 Aprile 2024]

La direttrice generale del Fondo monetario internazionale (Fmi), Kristalina Georgieva, ha tenuto ieri il discorso d’apertura per la conferenza annuale sul bilancio dell’Ue, sottolineando la necessità di accelerare la transizione ecologica non “solo” a tutela del clima, ma anche della sicurezza energetica del continente.

Si tratta di una necessità già sottolineata da istituzioni come Iea, Bce e Bei, mentre le più recenti ricerche scientifiche sul tema mostrano come già oggi il costo provocato dai danni della crisi climatica superi già di 6 volte l’ammontare degli investimenti necessari per la mitigazione.

Di seguito riportiamo la traduzione del discorso d’apertura tenuto da Georgieva, nei passaggi inerenti transizione energetica e cambiamento climatico. Il discorso integrale è disponibile qui.

Bassa crescita, alto debito. Non è un ottimo punto di partenza per una grande spinta allo sviluppo dell’approvvigionamento di energia pulita e alla lotta contro il cambiamento climatico. Ma siamo chiari: se non vinciamo la lotta contro il cambiamento climatico, tutta l’umanità insieme, soffriremo tutti.

Forse non saranno drammatiche come una pandemia, ma anche le sfide che l’Ue dovrà affrontare in futuro richiedono una risposta concertata.

In un periodo di incertezze geopolitiche ed economiche, le scelte politiche avranno una grande importanza. E queste scelte, a loro volta, daranno un’impronta fondamentale al prossimo Quadro finanziario pluriennale.

In un periodo di tassi d’interesse più elevati e di bilanci ridotti, dobbiamo ancora trovare il modo di fornire beni pubblici comuni critici, e di farlo in modo efficiente dal punto di vista dei costi.

Uno dei casi più chiari per fare di più insieme è quello della sicurezza climatica ed energetica. Come dimostrerà un nuovo documento del Fmi in uscita a fine mese, gli obiettivi dell’Europa in materia di clima e sicurezza energetica sono del tutto complementari. Per coloro che sono alla ricerca di una lettura interessante, vi invito a prestare attenzione al documento intitolato “The energy security gains from strengthening Europe’s climate action“.

Come ha dimostrato il recente shock nelle forniture di gas, finché l’Europa dipenderà dalle importazioni di combustibili fossili, rimarrà vulnerabile. In un solo anno, il 2022, la bolletta delle importazioni di combustibili fossili dell’Ue è raddoppiata, superando il 5% del Pil.

Rendere più verde l’approvvigionamento energetico dell’Europa è la soluzione migliore per la sicurezza energetica. Nessuno può spegnere il vento o il sole!

Sappiamo però che l’entità degli investimenti aggiuntivi necessari per arrivare da qui a lì – emissioni nette zero entro il 2050 e un’Europa sicura dal punto di vista energetico – sarà enorme. Garantire che questa transizione avvenga a fronte di innumerevoli altre pressioni fiscali richiede un approccio intelligente.

Pensiamo ai fatti. Il costo dell’abbattimento di una tonnellata di emissioni di CO2 oggi varia molto da Paese a Paese e da settore a settore. In alcuni settori, anche se si potesse buttare una tonnellata di denaro sul problema, il risultato potrebbe non cambiare di molto a causa dei vincoli di fornitura o dell’assenza di tecnologie alternative.

Diventa quindi fondamentale fare quello che si può, dove si può, nel modo più economico possibile. Ciò significa capire dove si può ottenere il massimo in termini di riduzione delle emissioni. Ritengo che questo sia un settore in cui è assolutamente necessario un ruolo forte, coordinato e centralizzato dell’Ue.

Ancora una volta, l’Ue deve unirsi, con l’obiettivo di aiutare a indirizzare gli investimenti pubblici e privati verso le aree più efficaci dal punto di vista dei costi e dell’impatto.

È altrettanto chiaro che l’Ue deve svolgere un ruolo più incisivo nei settori in cui vi sono carenze di coordinamento, esternalità, rischi per il mercato unico. Penso alla necessità di garantire investimenti transfrontalieri nelle reti elettriche. Penso alla necessità di promuovere la ricerca e lo sviluppo di nuove “tecnologie pulite” per settori difficili da abbattere. E penso a quanto sia importante farlo senza piegare le regole degli aiuti di Stato e senza distorcere il mercato unico.

Tutti questi sforzi contribuirebbero a raggiungere gli obiettivi di sicurezza energetica dell’Ue. Un vantaggio per tutti.

di Kristalina Georgieva, direttrice generale del Fondo monetario internazionale (Fmi)