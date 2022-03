Parco Nazionale dell’Appennino Tosco Emiliano: crediti di sostenibilità della Riserva di Biosfera

Aperte le consultazioni per il Disciplinare per la compravendita

[16 Marzo 2022]

E’ iniziato in questi giorni il processo di consultazione pubblica aperta a tutti per la realizzazione di un Regolamento solido e condiviso, in conformità alle linee guida internazionali

Per la fase di implementazione del Disciplinare per la Compravendita di crediti di sostenibilità, il Parco nazionale dell’Appennino tosco-emiliano ha deciso di avviare un processo di consultazione pubblica, aperta a tutti. L’obiettivo è di coinvolgere tutte le parti interessate, in particolare istituzioni, proprietari forestali, imprese nella definizione delle procedura che riguarda tutto il processo, dalla generazione dei Crediti alla loro vendita. La consultazione sarà aperta fino a mercoledì 13 aprile 2022.

Il Parco Nazionale dell’Appennino Tosco Emiliano, che ha ideato e sviluppato la Piattaforma per la compravendita dei crediti di sostenibilità della Riserva di Biosfera Appennino tosco-emiliano – presentata al pubblico in un webinar il 3 marzo scorso, n.d.r. – ha mutuato l’iniziativa della consultazione dalle procedure individuate dalla ISO 14024 per lo sviluppo dei marchi ambientali (art. 6.2 Fase di Consultazione). In questo processo di consultazione il Parco nazionale garantisce che tutti i commenti e gli spunti di miglioramento vengano esaminati singolarmente.

La Piattaforma per la compravendita dei crediti di sostenibilità è un progetto unico in Italia che consente alle organizzazioni di “compensare” l’impatto delle proprie attività o del proprio processo produttivo attraverso l’acquisto di Crediti di Sostenibilità e al tempo stesso di “sostenere” le foreste dell’Appennino.

I principi di oggettività ed accessibilità sono al centro del progetto: per questo il Parco nazionale si impegna a condividere con trasparenza e proattività le basi del disciplinare al fine di garantire la massima accettabilità da parte degli stakeholder.

Come partecipare alla consultazione

Gli interessati possono offrire il proprio contributo inviando osservazione e/o spunti di miglioramento via email all’indirizzo info@creditisostenibilita.it.

Il Disciplinare per la Compravendita di Crediti di Sostenibilità è scaricabile al seguente link:

https://creditisostenibilita.it/wp-content/uploads/2022/03/DISCIPLINARE-PER-LA-COMPRAVENDITA-CREDITI-DI-SOSTENIBILITA-Vers.-01-14032021-1.pdf