Open day al Polo impiantistico, Scapigliato apre le porte ai cittadini: come partecipare

Il 7 e l’8 ottobre nuovo appuntamento della campagna di trasparenza e apertura verso il territorio, per toccare con mano come funziona l’economia circolare

[3 Agosto 2023]

Per l’intera giornata di sabato 7 ottobre e nel corso della mattinata di domenica 8/10, Scapigliato aprirà le porte a tutti i cittadini interessati a esplorare in prima persona il funzionamento del Polo impiantistico di Rosignano Marittimo dove ogni giorno prende forma l’economia circolare.

Un fine settimana all’insegna dello sviluppo sostenibile, grazie al quale poter toccare con mano come funziona lo smaltimento in sicurezza e la valorizzazione – sotto forma di nuova materia ed energia – dei rifiuti generati sul territorio e gestiti da una realtà interamente pubblica come quella di Scapigliato.

L’iniziativa nasce all’interno della nuova campagna di trasparenza e apertura verso il territorio portata avanti ormai da anni da parte di Scapigliato, inaugurata con una prima visita dedicata appositamente alle famiglie di quanti lavorano in Scapigliato, e poi proseguita a giugno accogliendo una delegazione della Giunta e del Consiglio comunali di Rosignano Marittimo.

Nel corso dell’open day di ottobre, l’invito si estende a tutto il territorio e a chiunque sia interessato a conoscere il funzionamento degli impianti industriali necessari a poter gestire i rifiuti e garantirgli una nuova vita, nell’interesse dell’ambiente come della collettività.

In quest’occasione i cittadini potranno instaurare un contatto diretto con la dirigenza e coi tecnici di Scapigliato, in modo da poter avere tutte le informazioni sulle attività in corso al Polo impiantistico, così come sul piano industriale messo in campo per migliorarne costantemente l’attività, traducendo in pratica gli obiettivi di sviluppo sostenibile delineati dal Green deal europeo.

Per tutti coloro che vorranno partecipare al Porte aperte, sarà sufficiente registrarsi sul sito di Scapigliato, nell’apposita sotto-sezione dedicata all’evento nello spazio “Contatti”: basterà registrarsi compilando un semplice form-online e selezionare lo slot temporale per la visita al Polo, il tutto in modo completamente gratuito.

È possibile essere supportati nella registrazione per partecipare al Porte aperte anche attraverso le Proloco sul territorio, in particolare quelle di Gabbro, Castelnuovo della Misericordia, Rosignano Marittimo, Vada, Rosignano Solvay e Castiglioncello,così come attraverso il circolo Arci di Nibbiaia.