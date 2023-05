Oltre la crescita, verso un sistema economico sostenibile

I Verdi «Nessuna economia su un pianeta morto». Gentiloni e von der Leyen: l’Europa leader della crescita sostenibile

[15 Maggio 2023]

La seconda conferenza Beyond Growth iniziata oggi è stata organizzata dall’eurodeputato Philippe Lamberts, co-presidente dei Verdi/ALE e riunisce 19 deputati al Parlamento europeo di 5 diversi gruppi politici.« Abbiamo invitato scienziati, pensatori, responsabili del cambiamento e responsabili politici dell’Ue a discutere i modi per realizzare società fiorenti all’interno dei confini planetari – spiega Lambert – Il progetto di una società oltre la crescita non esiste ancora. Né esiste un piano su come portarci lì. Dobbiamo mobilitare la nostra intelligenza collettiva per iniziare a progettarlo noi stessi. Questa conferenza è un passo in un viaggio per mettere l’economia nel posto che le spetta come sottosistema della società umana. L’economia dovrebbe migliorare la vita di tutti noi. Il nostro pianeta e le nostre società stanno crollando sotto la pressione di essere spinti a lavorare per l’economia. E’ ora che l’economia lavori per noi».

Lambert ammette: «Sì, il nostro sistema economico ha portato un certo grado di prosperità a miliardi di persone», ma ricorda che «Ha anche portato il cambiamento climatico pericolosamente vicino al punto di non ritorno. Ha avviato la sesta estinzione di massa di specie e ha degradato il 40% della nostra terra utilizzabile. Ora possiamo trovare tracce di inquinanti nel 100% delle precipitazioni in tutto il mondo. Questo sistema economico ha alimentato la disuguaglianza all’interno delle nostre società a livelli raramente visti prima nella storia umana. E nel frattempo, la soddisfazione per la vita sta diminuendo, specialmente nelle società economicamente ricche. Fare in modo che i miliardi di persone che abitano il nostro pianeta abbiano la possibilità di vivere una vita appagante – che, dopotutto, è l’obiettivo dichiarato della dichiarazione universale dei diritti umani – richiede un drastico cambio di rotta. La buona notizia è che sta crescendo la consapevolezza del vicolo cieco del nostro sistema economico. Abbiamo ancora le risorse collettive per realizzare il cambio di paradigma di cui questo pianeta ha così urgente bisogno».

Secondo Lambert, L’Ue deve svolgere un ruolo essenziale in questo cambiamento anche se occupa appena il 2,2% della terra di questo pianeta: «C’è un limite alle nostre risorse planetarie. Diventare leader della giusta transizione verso un modello economico sostenibile darà significato alle nostre economie e le posizionerà come creatori di valore sostenibile nel XXI secolo. E c’è anche un obbligo etico. Finora siamo stati i principali beneficiari del paradigma economico estrattivo. Gran parte dei danni subiti dal pianeta sono opera nostra. Abbiamo la responsabilità primaria di realizzare il cambiamento necessario per il futuro dell’umanità».

Ma il co-presidente dei Verdi/ALE sa che la cosa non sarà per niente facile: «Man mano che i mormorii del cambiamento si fanno più forti, tuttavia, aumentano anche le urla di resistenza dei potenti beneficiari di un modello economico morente. Lo testimonia la crescente controffensiva contro l’European Green Deal, il primo serio tentativo dell’Ue di fare un passo sulla via della trasformazione. Non è un caso o per pura ignoranza che da mezzo secolo il rapporto Limits to Growth s’impolveri. Seguire i suoi consigli significa confrontarsi con interessi costituiti e contro coloro che hanno sempre goduto di un accesso privilegiato ai corridoi del potere politico. Accettare che dobbiamo operare all’interno dei confini planetari ci costringe ad abbandonare l’illusione di volere di più di tutto per tutti, per sempre. Invece di massimizzazione, la parola chiave per la nostra economia deve diventare sufficienza. Riconoscere che ci sono vincoli ci costringe a fare delle scelte su cosa fare e cosa non fare o non fare più. Per essere accettate dalla società in generale, queste scelte devono essere eque e compiute attraverso deliberazioni democratiche».

E al rapporto “I limiti dello sviluppo” del Club di Roma e del MIT ha fatto riferimento anche la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen nel suo intervento alla conferenza Beyond Growth 2023: «Ha mappato l’interazione tra la crescita della popolazione, l’economia e l’ambiente. E 50 anni fa giunse a una conclusione drastica: fermare la crescita economica e demografica, altrimenti il ​​nostro pianeta non ce la farà. Come sapete, questo rapporto ha scatenato una lunga polemica. Ad esempio, sul ruolo delle nuove tecnologie nella lotta al cambiamento climatico. Ma invece di prolungare questi dibattiti, oggi voglio concentrarmi su un punto, e questo è un punto che il rapporto ha centrato al di là di ogni dubbio: questo è il chiaro messaggio che un modello di crescita incentrato sui combustibili fossili è semplicemente obsoleto. Questa valutazione è stata confermata, più e più volte. Il recente rapporto dell’IPCC è solo l’ultimo promemoria della necessità di decarbonizzare le nostre economie il più rapidamente possibile. Ed è proprio per questo che abbiamo presentato il nostro Green Deal europeo. Costruire un’economia circolare basata sull’energia pulita del XXi secolo è una delle sfide economiche più significative dei nostri tempi».

Ma la von der Leyen ha anche fatto notare che «50 anni fa, il Club di Roma non poteva prevedere completamente, ad esempio, il potenziale dell’idrogeno verde. Non poteva immaginare che potessimo guidare le odierne auto elettriche.. Potrebbe non essere stato in grado di vedere il futuro che avremo, ad esempio con le batterie da cui possiamo riciclare il 95% di litio, nichel e cobalto. Oggi non è la procedura quotidiana, ma siamo in grado di farlo. Ma già 50 anni fa, il rapporto “Limits to Growth” riconosceva che mentre la crescita basata sui fossili era insopportabile per il pianeta, l’umanità poteva escogitare un diverso modello di crescita “che fosse sostenibile nel lontano futuro”. Questa è la missione che ci guida oggi. Questo è lo spirito dell’European Green Deal europeo. Non dobbiamo ricominciare da capo. La nostra bussola in questo sforzo sono i valori di lunga data – i veri valori, se si capisce bene – dell’economia sociale di mercato europea. La nostra economia sociale di mercato non ha mai riguardato esclusivamente la crescita economica. Si è sempre trattato di sviluppo umano. Non ha mai avuto come unico obiettivo l’efficienza del mercato e la liberalizzazione. Al contrario: l’economia sociale di mercato funziona nell’interesse del lavoratore e della comunità. Apre opportunità, anche per porre limiti molto netti. Premia le prestazioni ma garantisce anche protezione per i grandi rischi della vita. Oltre alla crescita, si concentra su beni pubblici come l’assistenza sanitaria, l’istruzione e le competenze, i diritti dei lavoratori, la sicurezza personale, l’impegno civico e la governance: buon governo. La nostra economia sociale di mercato, se la si capisce bene, incoraggia tutti a eccellere».

Dopo aver ripercorso le tappe che vanno dall’approvazione del piano di ripresa NextGenerationEU all’invasione russa dell’Ucraina e alla crisi energetica europea, la von der Leyen ha ricordato che «Per la prima volta nella storia, nel 2022, abbiamo generato più elettricità da sole e vento che da gas e petrolio. Mentre le emissioni di CO2 sono aumentate globalmente dell’1%, nell’Unione Europea durante l’anno 2022 siamo riusciti a ridurre le emissioni del 2,5%, nonostante la guerra. Quindi questa è la prova vivente: si può ridurre le emissioni e avere una vita prospera. E’ fattibile».

La presidente della Commissione Ue ha concluso: « Oggi ci stiamo lasciando alle spalle il modello di crescita dei combustibili fossili. Le nuove terre sono ancora sfocate, ma sono visibili, possiamo raggiungerle. Sappiamo che il futuro dei nostri figli non dipende solo dagli indicatori del PIL, ma anche dalle fondamenta del mondo che costruiamo per loro. Fu Robert Kennedy negli anni ’60 a dire che il PIL “misura tutto, tranne ciò che rende la vita degna di essere vissuta: la salute dei nostri figli o la gioia del loro gioco”. E sono sicura che se avesse tenuto il suo discorso oggi, Kennedy avrebbe incluso il canto degli uccelli e la gioia di respirare aria pulita. Oggi, a livello fondamentale, comprendiamo la saggezza di Kennedy. Che la crescita economica non è fine a sé stessa. Che la crescita non deve distruggere le sue stesse fondamenta. Quella crescita deve servire le persone e le generazioni future».

La conferenza è stata preceduta da un’intervista del Green European Journal a Lamberts e Paolo Gerntiloni nella quale Jamie Kendrick gli ha chiesto al commissario europeo per gli affari economici e monetari: «L’Unione europea dovrebbe accettare che la crescita economica sia finita?» e Gentiloni ha risposto: «Spero vivamente di no. Qui si sovrappongono due conversazioni distinte ma connesse. Innanzitutto, c’è una conversazione su “oltre la crescita”, che significa qualità, crescita sostenibile oltre il PIL. È una riflessione su come allargare la nostra valutazione della crescita dai parametri tradizionali per includere altre misure qualitative come gli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile. Questa crescita sostenibile è esattamente ciò di cui abbiamo bisogno. Poi c’è una conversazione parallela sul fatto che abbiamo bisogno di crescita. La parte più semplice è, sì, abbiamo sicuramente bisogno di crescita. Al di là della crescita, c’è recessione, stagnazione e austerità. La discussione sulle politiche fiscali, l’innovazione e la trasformazione verde riguarda anche la crescita. Sono d’accordo con il messaggio che non possiamo fare affidamento solo sulla definizione tradizionale di crescita misurata dal PIL. Ma sostenere che l’era della crescita è alle nostre spalle sarebbe molto pericoloso. In un ambiente a bassa crescita, per non parlare di assenza di crescita, affrontare le disuguaglianze e la transizione verde diventa molto, molto impegnativo».

Ma Lamberts gli ha fatto notare che «Se accettiamo che ci sono limiti alla crescita economica su un pianeta finito, allora la questione della distribuzione diventa molto più importante. Quando la torta cresce, tutti possono mangiarne una fetta. In realtà, una persona comune non ottiene tanto quanto il CEO e la gente di Davos, ma tutti ne ricevono un po’. Questo è il punto politicamente difficile in cui ci troviamo oggi».

Per Gentiloni «Il nostro compito è trovare una risposta positiva a questa domanda e dimostrare che una crescita sostenibile è possibile. Altrimenti, ci troviamo in una situazione molto difficile. Dobbiamo fare tutto il possibile attraverso le politiche per ridurre i nostri impatti: risparmio energetico, protezione della biodiversità, design del prodotto, diritto alla riparazione e così via. Ma abbiamo ancora bisogno di crescita. Guardando alla storia, affrontare la disuguaglianza è stato raggiunto attraverso la crescita. Chissà il futuro, ma la bassa crescita nell’Unione europea negli ultimi 10-15 anni ha solo peggiorato la disuguaglianza».

Philippe Lamberts ribatte che «E’ stata una decisione politica», così mentre i lavoratori si sono accollati i costi dalla crisi dell’eurozona, gli azionisti delle banche sono diventati più ricchi che mai. Gentiloni ha sottolineato che «Non sto negando questa teoria, per niente. Ma guarda la storia della disuguaglianza. Prendiamo A Brief History of Equality di Thomas Piketty: la tendenza alla disuguaglianza si è ridotta sostanzialmente nei periodi di forte crescita. In teoria potremmo farlo diversamente? Possibilmente. Ma la natura umana è quello che è ed è molto più facile lavorare per una crescita sostenibile che cercare di raggiungere una maggiore prosperità e uguaglianza con un’economia in declino».

Anche Gentiloni vede il rischio di puntare sulla green economy e l’industria net-zero ma competendo su un orizzonte basato sul business as usual e sfruttando gli stessi vecchi meccanismi. «Ma se vogliamo guardare le cose in modo positivo, vedo anche un cambiamento culturale e comportamentale. I blocchi lockdown Covid hanno cambiato il nostro rapporto con il lavoro e il modo in cui lavoriamo. Non ho mai visto un cambiamento così enorme nel comportamento dei consumatori e delle famiglie. Questo sta portando la transizione verde sulla Terra. Molte persone stanno valutando rapporti diversi con il lavoro o modi diversi di muoversi nelle nostre città. Si è riaperto il dibattito europeo sull’orario di lavoro. Se spingiamo nella giusta direzione, mantenendo la competitività insieme alla sostenibilità, all’economia circolare e alla redistribuzione, possiamo fare progressi. Non è facile in tempi di alta inflazione. Il messaggio della redistribuzione è importante perché in questo momento stiamo affrontando una perdita di potere d’acquisto per molte persone e alti profitti in alcuni settori. Questa è stata la logica sugli extra-profitti delle imprese energetiche del contributo di solidarietà a livello Ue».

E Gentiloni ha riportato la discussione anche sull’attualità italiana (senza mai citare il nostro e suo Paese): «I livelli di indebitamento dei paesi europei sono aumentati notevolmente negli ultimi anni. I trattati dell’UE stabiliscono un parametro di riferimento di un rapporto debito/PIL del 60% per i governi dell’UE. Non era qualcosa che è stato proposto da un premio Nobel. Era solo il debito medio dei 12 paesi che hanno firmato il Trattato di Maastricht. Ora il debito medio di quei 12 paesi è dell’83%. Questo continuo aumento del debito non va bene. Alcuni paesi hanno livelli di indebitamento eccessivi che potrebbero rappresentare un problema per la stabilità. Ma allo stesso tempo, in passato abbiamo interpretato le regole del Patto di stabilità e crescita in modo da porre tutto l’accento sulla stabilità e quasi nulla sulla crescita. È stato un errore allora e sarebbe un grosso errore adesso, vista la montagna di investimenti che abbiamo davanti a noi, per la transizione verde e la competitività. Naturalmente, queste sfide richiedono principalmente investimenti privati, ma è necessario anche un ruolo per il governo. Nessuno lo nega, né negli Stati Uniti, né in Cina, né in Europa. La mentalità sta cambiando a Bruxelles. Basta cambiare mentalità, senza soldi? Nel 2020 l’Europa ha preso la grande decisione di creare un programma senza precedenti per finanziare la ripresa dalla pandemia con 800 miliardi di euro. Se prendiamo sul serio la transizione verde, abbiamo anche bisogno di un impegno comune. La transizione verde comporterà uno sforzo enorme e ci sarà un periodo in cui dovremo affrontare molti costi senza nuove entrate per ripagarli. Questo vale dall’industria automobilistica alla ristrutturazione degli edifici. Non possiamo affrontare queste sfide solo allentando le regole sugli aiuti di Stato e affollando gli investimenti privati, perché altrimenti rischiamo di vedere troppe divergenze tra i paesi dell’UE. Quindi, sì, dovremo affrontare debiti più alti e dobbiamo evitare lo stesso errore commesso dopo la crisi finanziaria quando tagliamo gli investimenti pubblici anno dopo anno».