Le piantumazioni raddoppieranno in autunno: 330 domande da parte di cittadini, agricoltori e ong

Oltre 43mila piante donate da Scapigliato Alberi al territorio, contro la crisi climatica

Si tratta quasi esclusivamente di olivi, che durante il loro ciclo di vita assorbiranno 154mila ton di CO2

[13 Luglio 2023]

Marcia spedita la campagna Scapigliato Alberi, lanciata nell’autunno 2021 per compensare tutte le emissioni di CO2eq rilasciate in atmosfera dal Polo impiantistico di Scapigliato sin dalla sua nascita.

Con la conclusione delle piantumazioni condotte nella primavera 2023 sono finora oltre 43mila le piante donate, di cui quasi 39mila olivi. Un dato che raddoppierà ancora con le piantumazione già in programma per quest’autunno.

Si tratta di piante messe tutte a dimora sul territorio locale, in modo da sostenere lo sviluppo agricolo dell’area, oltre ad offrire uno strumento concreto per contrastare la crisi climatica in corso.

Si tratta di alberi, arbusti e piantine forestali, ma soprattutto olivi, per una precisa scelta della società di puntare sulla diffusione di una delle colture più rappresentative dell’agricoltura toscana.

Più nel dettaglio, sono cinque le linee di intervento lungo le quali Scapigliato Alberi si sta attuando. Ad oggi, sono 2.470 le piante messe a dimora direttamente all’interno del Polo impiantistico; nell’ambito dell’apposito Protocollo sottoscritto coi limitrofi Comuni della Val di Fine, 1.104 alberi e arbusti sono stati impiegati per realizzare nuove piantagioni in aree verdi ad uso pubblico; alle aree di proprietà di (o in utilizzo ad associazioni no-profit sono stati destinati altri 750 esemplari; in corso d’anno proseguiranno anche le piantumazioni nelle aree di proprietà di Scapigliato.

Ma il quinto e più significativo pilastro di Scapigliato Alberi riguarda proprio l’assegnazione gratuita di olivi, un’opportunità rivolta, in accordo con la Regione Toscana, a tutti i cittadini e alle aziende agricole dei 56 Comuni delle Province di Livorno e Pisa: un’iniziativa caratterizzata da un interesse crescente, con ben 330 domande ricevute. Una volta messi a dimora, gli olivi continueranno ad essere monitorati a cadenza regolare per garantirne la buona salute durante il loro ciclo di vita.

Per quei cittadini, imprese e associazioni no-profit che vogliano richiedere la consegna gratuita degli olivi da parte di Scapigliato, entro il 30 ottobre 2023 è ancora possibile presentare domanda per le consegne che avverranno a primavera 2024.

Per maggiori informazioni e compilare la domanda di partecipazione al bando è possibile consultare il sito internet di Scapigliato alla pagina Iniziative per il territorio/Scapigliato alberi.

Per avere supporto nella compilazione della domanda gli interessati possono inoltre rivolgersi allo sportello “Scapigliato Energia” sul territorio.